В России запретили продажу немаркированной одежды

Я нашел ошибку
Главные новости:
Праздник для любителей животных посвящен присвоению торговому центру статуса «Dog friendly».
На открытой площадке ТЦ «МЕГА Самара» пройдет фестиваль для братьев меньших «МЕГА Лапки Фест»
Безопасность пациента - ключевой приоритет системы здравоохранения, напомнила врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская.
Татьяна Сочинская приняла участие в программе, посвященной Всемирному дню безопасности пациентов
Экскурсия бесплатная, но количество мест ограничено.
 В Самаре состоится открытая экскурсия от «От Фабрики-кухни до «Рашпиля»
Завершается благоустройство аллеи от озера до ул. Ставропольская.
Продолжает обновляться парк Молодёжный в Самаре
Современные цифровые рентген-аппарат и флюорограф поставлены в Самарскую больницу №4 в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Пациенты Самарской больницы №4 проходят исследования на новом оборудовании
Участие бесплатное.
Учимся работать с финансами: какие мероприятия пройдут в сентябре для предпринимателей региона
Их участниками стали 23 команды – это 120 специалистов по киберугрозам.
В Самаре стартовали международные соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF
В профессиональных соревнованиях электромонтеров приняли участие 42 специалиста из 20 регионов страны.
Представитель Самарской области стал призером во Всероссийском конкурсе профессионалов среди электромонтеров
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.14
0.21
EUR 101.28
0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Метакубизм и любовь в Самаре: в областной библиотеке пройдёт пролог к фестивалю «Время читать»
Пресс-релиз премьеры спектакля "Антигона" в Самарском театре "Город"
В Самаре пройдет лекция «От космоса до комикса: как «Союзмультфильм» осваивал научную фантастику»
Весь список
  • Персональные данные

В России запретили продажу немаркированной одежды

15 сентября 2024 10:27
537
В России запретили продажу немаркированной одежды

Продажу немаркированной продукции легкой промышленности запретили в России с 15 сентября, в силу вступает изменение в соответствующее постановление правительства.

Нововведение касается таких видов товаров, как брюки, костюмы, юбки, платья, блейзеры, блузы и рубашки, спортивная одежда и лыжные костюмы, верхняя одежда, шали, шарфы и галстуки, а также некоторые другие элементы одежды. До этого дня был разрешен оборот и вывод из оборота этой продукции, если она была произведена или ввезена на территорию России до первого апреля 2024 года, дня начала обязательной маркировки товаров легкой промышленности.

РИА Новости узнало у торговых площадок и магазинов одежды об их готовности к нововведениям. Как рассказал агентству представитель Gloria Jeans, компания заранее начала маркировать всю продукцию, которая поступает во все каналы продажи с первого апреля, а также заранее оптимизировала все поставки. "В наших магазинах и на складах непромаркированных товаров нет, остатки на складах у основных партнеров не превышают двух процентов. До 15 сентября мы планируем максимально распродать эти товары, а после — вывезем единичные остатки", — уточнил он.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах
17 сентября 2024  13:52
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах
221
Продолжается прием заявок на участие в маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
17 сентября 2024  13:09
Продолжается прием заявок на участие в маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
221
в Самарской губернской думе утвердили вице-губернаторов
17 сентября 2024  13:00
В Самарской губернской думе утвердили вице-губернаторов
203
Задел на будущее: состоялась публичная защита концепции Всероссийского форума iВолга 2025 года
17 сентября 2024  11:40
Задел на будущее: состоялась публичная защита концепции Всероссийского форума iВолга 2025 года
226
Эксперты российских вузов выработали предложения для руководства Самарской области и Минобрнауки России
17 сентября 2024  11:25
Эксперты российских вузов выработали предложения для руководства Самарской области и Минобрнауки России
334
Весь список