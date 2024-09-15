В России запретили продажу немаркированной одежды

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Продажу немаркированной продукции легкой промышленности запретили в России с 15 сентября, в силу вступает изменение в соответствующее постановление правительства.

Нововведение касается таких видов товаров, как брюки, костюмы, юбки, платья, блейзеры, блузы и рубашки, спортивная одежда и лыжные костюмы, верхняя одежда, шали, шарфы и галстуки, а также некоторые другие элементы одежды. До этого дня был разрешен оборот и вывод из оборота этой продукции, если она была произведена или ввезена на территорию России до первого апреля 2024 года, дня начала обязательной маркировки товаров легкой промышленности.

РИА Новости узнало у торговых площадок и магазинов одежды об их готовности к нововведениям. Как рассказал агентству представитель Gloria Jeans, компания заранее начала маркировать всю продукцию, которая поступает во все каналы продажи с первого апреля, а также заранее оптимизировала все поставки. "В наших магазинах и на складах непромаркированных товаров нет, остатки на складах у основных партнеров не превышают двух процентов. До 15 сентября мы планируем максимально распродать эти товары, а после — вывезем единичные остатки", — уточнил он.