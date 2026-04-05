В России вступили в силу законы о защите прав заёмщиков

С 1 апреля в России вступили в силу новые нормы, направленные на защиту финансовых прав граждан и снижение долговой нагрузки. Законы призваны оградить заёмщиков от чрезмерных и неоправданных трат. Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, защита людей и их сбережений, а также совершенствование финансовой системы — среди приоритетов работы парламента. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

Одним из ключевых изменений стало снижение максимального размера начислений по потребительским кредитам и займам на срок до года. Теперь проценты, неустойка и комиссии не могут превышать 100% от суммы основного долга. Таким образом, общий долг заёмщика не сможет быть больше двойной суммы займа.

Кроме того, с 1 апреля заработал закон, определяющий правила для операторов сервисов рассрочки. При покупке товара таким способом его стоимость должна соответствовать цене при полной оплате, а максимальный срок рассрочки составит шесть месяцев. Володин подчеркнул, что сервисы рассрочки становятся всё популярнее, но до принятия закона единые правила их регулирования отсутствовали.

С 2025 года Госдума приняла 58 федеральных законов, направленных на совершенствование регулирования финансового рынка. Новые нормы призваны защитить права граждан, использующих займы и рассрочку, и предотвратить неконтролируемый рост их долговой нагрузки. Законодатели продолжат работу в этом направлении, пишет МК.