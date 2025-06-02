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В России начнут маркировать игрушки и кондитерские изделия
В России начнут маркировать игрушки и кондитерские изделия
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В России начнут маркировать игрушки и кондитерские изделия

2 июня 2025 09:16
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В России начнут маркировать игрушки и кондитерские изделия

В России с 1 сентября новые категории товаров будут подключены к национальной системе маркировки и прослеживания продукции «Честный знак». Об этом 1 июня сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«С 1 сентября 2025 года несколько новых категорий товаров подключатся к государственной системе маркировки «Честный знак». <...> В систему «Честный знак» будут включены кондитерские изделия, строительные материалы, спортивное питание, игрушки, растворимые напитки, а также бритвы и лезвия», — указано в релизе, текст которого приводит «РИА Новости».

Кроме того, в ЦРПТ рассказали о масштабах контрафактной продукции в сфере спортивного питания и строительстве. Так, специалисты оценили долю контрафакта сфере спортивного питания в 50%, а в строительной отрасли — 22%.

Подчеркивается, что внедрение маркировки «Честный знак» будет происходить поэтапно, с учетом индивидуальных особенностей каждой отрасли, продукция которой подлежит маркировке, пишут "Известия". 

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