В ОП РФ не поддержали инициативу вернуть пиво на спортивные матчи

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Возвращение пива на спортивные мероприятия обернется популяризацией алкоголя в сознании болельщиков, а многолетняя работа по пропаганде ЗОЖ, физкультуры и спорта "сделает несколько шагов назад". С таким мнением выступил зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни Валентин Работенко.

Так он прокомментировал заявление министра спорта РФ Михаила Дегтярева о том, что вернуть пиво на стадионы "можно и нужно", поскольку оно является "частью зрелища".

"Я не согласен с министром спорта, потому что так или иначе через спонсорские контракты, через рекламу происходит популяризация и работа с подсознанием болельщика, спортсмена, зрителя, детей, студентов – всех, кто равняется на спортсменов, футболистов, легенд спорта", – передает слова Работенко ТАСС.

Он добавил, что наиболее предпочтительно популяризировать на спортивных мероприятиях соки, воду и прочие безалкогольные напитки.

"Они более спокойны и лояльны и для массового потребителя, и для зрителя, и болельщика, потому что если мы вернем пиво или в целом алкоголь на спортивные трибуны и стадионы, то у нас вновь начнется бесконечный криминал вокруг спорта – это опять драки и провокации", – подчеркнул он.

Работенко добавил, что разделяет позицию президента России Владимира Путина об отсутствии связи между алкоголем и спортом.

В октябре 2024 года Минфин поддержал идею возобновления продажи пива на спортивных объектах, пишет Смотрим.