В Госдуме предложили "сбор совести" на алкоголь и табак

"Сбор совести" в размере 3% от выручки алкогольных и табачных компаний предложил ввести вице-спикер российской Думы Владислав Даванков. Собранные средства представитель партии "Новые люди" предложил направлять на лечение зависимых от алкоголя и табака людей.

Обращение с предложением Даванков еще в июне направил главу Минфина Антону Силуанову, сообщает пресс-служба фракции.

"Это напрямую спасет человеческие жизни и судьбы, снизит смертность и инвалидизацию от причин, связанных с алкоголем, курением, наркотиками", – подчеркнул Даванков.

"Сбор совести", по мнению вице-спикера Госдумы, должен стать целевым налогом на прибыль тех отраслей, чья деятельность формирует массовые зависимости. Полученные от них средства будут направлены на преодоление этих самых зависимостей. Депутат предлагает создать специальную структуру для эффективного администрирования и использования собранных средств. Для этого может быть создан либо государственный целевой фонд, либо публично-правовая компания (ППК), по аналогии с тем, что уже действует, например, в индустрии азартных игр, пишет Смотрим.