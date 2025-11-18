Я нашел ошибку
Самарская молодёжь пополнила ряды волонтеров-инструкторов по оказанию первой помощи
Университет сервиса и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства
Об охране труда говорят дети: в регионе наградили участников областного конкурса
От веб‑дизайна до оператора БПЛА: школьники Самарской области проходят профессиональные пробы
В Самарской области сотрудниками полиции разыскан подросток
Набиуллина: цены товаров на маркетплейсах не должны меняться из-за способа оплаты
В Самаре отметили день защиты белок
Жительница Самарской области вошла в число финалистов Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей»
В Госдуме предложили "сбор совести" на алкоголь и табак

18 ноября 2025 11:06
В Госдуме предложили "сбор совести" на алкоголь и табак

"Сбор совести" в размере 3% от выручки алкогольных и табачных компаний предложил ввести вице-спикер российской Думы Владислав Даванков. Собранные средства представитель партии "Новые люди" предложил направлять на лечение зависимых от алкоголя и табака людей.

Обращение с предложением Даванков еще в июне направил главу Минфина Антону Силуанову, сообщает пресс-служба фракции.

"Это напрямую спасет человеческие жизни и судьбы, снизит смертность и инвалидизацию от причин, связанных с алкоголем, курением, наркотиками", – подчеркнул Даванков.

"Сбор совести", по мнению вице-спикера Госдумы, должен стать целевым налогом на прибыль тех отраслей, чья деятельность формирует массовые зависимости. Полученные от них средства будут направлены на преодоление этих самых зависимостей. Депутат предлагает создать специальную структуру для эффективного администрирования и использования собранных средств. Для этого может быть создан либо государственный целевой фонд, либо публично-правовая компания (ППК), по аналогии с тем, что уже действует, например, в индустрии азартных игр, пишет Смотрим.

В центре внимания
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
18 ноября 2025  12:00
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
