В европейской части России выходит на пик мощное потепление

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Сегодня температура в европейской части России обгонит климат на целый месяц. Сколько снега растает в крупнейших городах всего за сутки? И как долго будет сохранятся аномальный температурный режим?

На Русской равнине выходит на пик мартовское потепление. Так, в городе Бузулук в Оренбургской области река Суходол вышла из берегов и стала затапливать прибрежные участки. Спасатели вывозят людей на лодках из пострадавших районов. И это только начало, предупреждают местные власти: по прогнозам областного правительства, в общей сложности паводок в регионе может затронуть более 250 населенных пунктов.

А в Саранске вода активно поднимается уже несколько дней. Во вторник в Мордовии уже было подтоплено более 200 приусадебных участков, несколько мостов и жилых домов. В Ульяновской области подтопило 34 дома. Наводнение затронуло и сам Ульяновск: вода зашла в подвалы нескольких школ и детских садов. Паводок на востоке Русской равнины начался резко и развивается крайне активно. А причина тому – безумное тепло: в Саратове температура в течение последних суток повышалась до +9 градусов, в Ульяновске – почти до +8. И даже в относительном холодном Оренбурге накануне было +3, что почти на 6 градусов превышает норму середины марта.

И зона апрельской погоды продолжает увеличиваться. Накануне, например, потепление стало усиливаться и в западной части Европейской России. В Москве воздух прогрелся почти до +6, а в Санкт-Петербурге термометры вообще показали без малого +8.

Причина экстремального тепла – активность атлантических циклонов, которые один за другим забрасывают на Русскую равнину новые порции хорошо прогретого воздуха. Сегодня большая часть региона окажется в теплом секторе очередного вихря. Облаков в его зоне будет немного, существенные осадки маловероятны. А поля фронтальной облачности сконцентрируются над северными широтами.

В такой ситуации потепление только усилится. Днем слабоотрицательная температура сохранится разве что в Заполярье. В средней полосе воздух прогреется до вполне апрельских +5...+10. А вот на юге столбики термометров сумеют даже подняться выше +15 градусов. И если в начале недели снег в Европейской России таял быстро, то сегодня он станет таять еще быстрее.

В ближайшее время на похолодание рассчитывать не приходится. Уже завтра запад Русской равнины накроют облачные поля атмосферного фронта, тучи ограничат приток солнечного тепла. Но температура понизится всего на пару градусов. К тому же, ситуацию усугубят осадки в зоне фронтального раздела. А в восточных регионах воздух по-прежнему будет очень хорошо прогреваться, пишет Смотрим.