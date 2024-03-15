В армии России завершилось досрочное голосование на выборах президента РФ

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В Вооруженных силах России 14 марта завершилось досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации. Соответствующее заявление сделали в Министерстве обороны РФ.

Принять участие в голосовании смогли участники специальной военной операции, а также российские военнослужащие в Сирии и Карабахе.

«Свое избирательное право реализовали военнослужащие, участвующие в СВО. Также досрочно проголосовали военнослужащие, несущие боевое дежурство в отдаленных географических точках, находящиеся в дальних походах и выполняющие задачи в Сирийской Арабской Республике и в зоне Карабахского экономического района Азербайджанской Республики», — отмечается в сообщении.

В ведомстве отметили, что в период с 25 февраля по 14 марта для доставки избирательных комиссий в отдаленные места дислокации военных ВС РФ задействовали авиацию и морской транспорт Минобороны, пишут "Известия".