В 2,5 раза выросла общая сумма штрафов граждан и бизнеса от ФНС в 2024 году

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Федеральная налоговая служба России в период с января по октябрь текущего года оштрафовала физические и юридические лица на общую сумму в 783 миллиарда рублей. Об этом сообщает газета "Известия".

Как следует из изученной изданием статистики, объем взысканий превысил показатели аналогичного периода прошлого года в 2,5 раза и стал историческим рекордом.

Большая часть начислений образовалась из-за пеней, Так, они составили 735 миллиардов в 2024 году против 243 миллардов в прошлом. Остальную часть составили исключительно штрафы.

Такая картина сложилась в результате действий властей по обелению бизнеса в стране. В частности, выросла эффективность проверок налогоплательщиков и способность фиксировать нарушителей законодательства.

Одной из причин газета также называет увеличение ключевой ставки – за десять месяцев этого года она выросла с 16% до 21% годовых. Кроме того, значительные плоды принесло введение единого налогового счета. Таким образом, в текущем году почти 60% пеней начислены из-за непредоставления деклараций в нужный срок.