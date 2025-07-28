Управляющие компании предлагают разрешить продавать долги россиян за ЖКУ

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Российские управляющие компании (УК) просят власти разрешить переуступать права требования по коммунальным задолженностям третьим лицам, в том числе коллекторам.

По данным газеты "Коммерсант", компании, управляющие многоквартирными домами, обеспокоены тем, что долги граждан за пользование жилищно-коммунальными услугами (ЖКУ) растут. Они настаивают на том, что продажа долгов россиян за ЖКУ позволит снизить кассовые разрывы, которые негативно влияют на качественное обслуживание домов.

Так, председатель совета Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), Лина Ткаченко направила в Государственную думу и Минстрой письмо с просьбой внести поправки в пункт 18 статьи 155 Жилищного кодекса РФ. На данный момент пункт запрещает УК уступать право требования по возврату третьим лицам просроченной задолженности граждан за ЖКУ.

Как отметил руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической компании "Яковлев и партнеры" Сергей Сергеев, в случае передачи коммунальных задолженностей недобросовестным коллекторам собственники жилья могут нести риски.

В конце июня в Госдуму внесли законопроект о праве УК передавать долги жильцов за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям. Согласно предложению парламентариев, передача права по возврату просроченной задолженности за ЖКУ станет возможной только в случаях согласия обеих сторон договора.