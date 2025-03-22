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СМИ: Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина скончалась на 86-м году жизни

22 марта 2025 12:59
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СМИ: Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина скончалась на 86-м году жизни

Об этом 22 марта сообщает телеведущий Андрей Малахов, пишут "Известия".

«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда «Гусарской баллады», великолепная актриса Лариса Голубкина», — написал он в Telegram-канале.

Лариса Голубкина — советская и российская актриса. Она родилась 9 марта 1940 года в Москве. В 1964 году окончила ГИТИС. Первую свою роль она сыграла в образе Шурочки Азаровой в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Также она известна по ролям в фильмах «Дайте жалобную книгу», «Трое в лодке, не считая собаки» и многих других.

В числе наград Голубкиной есть два ордена «Знак Почета» — за заслуги в развитии советского театрального искусства, орден Дружбы, орден М. В. Ломоносова, орден «Ключ дружбы» — за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства России и Кузбасса, а также гранд-премия «КиноВатсон» и премия «Звезда театрала» в номинации «Легенда сцены».

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