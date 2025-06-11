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Штраф за отказ остановить машину по требованию полиции увеличат до 10 тысяч рублей

11 июня 2025 09:09
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Штраф за отказ остановить машину по требованию полиции увеличат до 10 тысяч рублей

Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий увеличение максимального штрафа за отказ водителя остановиться по требованию сотрудника полиции до 10 тысяч рублей.

Законопроект предполагает внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Текущая редакция предусматривает штраф от 500 до 800 рублей за невыполнение требования полицейского об остановке. Новый законопроект устанавливает штраф в размере от 7 до 10 тысяч рублей. Кроме того, вводится ответственность за повторное нарушение, предусматривающая лишение права управления транспортными средствами на срок до полугода. Повторное нарушение также будет наказываться штрафом в размере 10 тысяч рублей.

Кроме того, законопроект вводит административное наказание за невыполнение водителем требования о прохождении весового и габаритного контроля транспортного средства. Первоначально законопроект предусматривал штраф в размере 10 тысяч рублей и лишение прав на полгода для водителя, а также штраф в размере 100 тысяч рублей для собственника автомобиля. В поправках ко второму чтению эти нормы были скорректированы, и теперь владельцу транспортного средства грозит штраф в размере 600 тысяч рублей, пишет РГ.

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