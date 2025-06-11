Штраф за отказ остановить машину по требованию полиции увеличат до 10 тысяч рублей

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Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий увеличение максимального штрафа за отказ водителя остановиться по требованию сотрудника полиции до 10 тысяч рублей.

Законопроект предполагает внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Текущая редакция предусматривает штраф от 500 до 800 рублей за невыполнение требования полицейского об остановке. Новый законопроект устанавливает штраф в размере от 7 до 10 тысяч рублей. Кроме того, вводится ответственность за повторное нарушение, предусматривающая лишение права управления транспортными средствами на срок до полугода. Повторное нарушение также будет наказываться штрафом в размере 10 тысяч рублей.

Кроме того, законопроект вводит административное наказание за невыполнение водителем требования о прохождении весового и габаритного контроля транспортного средства. Первоначально законопроект предусматривал штраф в размере 10 тысяч рублей и лишение прав на полгода для водителя, а также штраф в размере 100 тысяч рублей для собственника автомобиля. В поправках ко второму чтению эти нормы были скорректированы, и теперь владельцу транспортного средства грозит штраф в размере 600 тысяч рублей, пишет РГ.