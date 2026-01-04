Росстандарт: ГОСТ на компоненты беспилотников разработают в 2026 году

ГОСТ для компонентов беспилотников планируется создать в 2026 году, заявил глава Росстандарта Антон Шалаев.

Он уточнил, что документы затронут электронно-компонентную базу БПЛА, а также их системы и агрегаты.

"На 2026 год запланирована работа по стандартам для компонентов беспилотников <…> Работа ведется на основе утвержденной совместно с Минпромторгом перспективной программы стандартизации в области беспилотных авиационных систем на период 2024-2032 годов", – сказал Шалаев агентству ТАСС.

Он добавил, что в авиационной промышленности России уже действуют более 15 стандартов, которые регулируют классификацию, категоризацию, требования к порядку разработки и обеспечению летной годности.