В настоящий момент дороги регионального и межмуниципального значения находятся в проезжем состоянии, работа по их содержанию ведётся непрерывно.
Дорожные службы региона работают в усиленном режиме
В условиях сильного снегопада, сотрудники ДПС заметили на обочине автомобиль с поврежденным колесом.
В Волжском районе сотрудники ГАИ СО помогли юной спортсменке не опоздать на важные соревнования
Число получающих пенсию на карты пенсионеров возросло до 80%
Крупный пожар в центре Самары: двое погибших
В Сызрани в ДТП пострадали четверо несовершеннолетних
4 января в Самаре загорелось три жилых дома
В Самаре после метели 4 января продолжается уборка снега
Мужчина в Клявлино нашел телефон, поменял симку и подарил жене
Росстандарт: ГОСТ на компоненты беспилотников разработают в 2026 году

134
Росстандарт: ГОСТ на компоненты беспилотников разработают в 2026 году

ГОСТ для компонентов беспилотников планируется создать в 2026 году, заявил глава Росстандарта Антон Шалаев.

Он уточнил, что документы затронут электронно-компонентную базу БПЛА, а также их системы и агрегаты.

"На 2026 год запланирована работа по стандартам для компонентов беспилотников <…> Работа ведется на основе утвержденной совместно с Минпромторгом перспективной программы стандартизации в области беспилотных авиационных систем на период 2024-2032 годов", – сказал Шалаев агентству ТАСС.

Он добавил, что в авиационной промышленности России уже действуют более 15 стандартов, которые регулируют классификацию, категоризацию, требования к порядку разработки и обеспечению летной годности.

В центре внимания
