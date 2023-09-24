Парковку такси в жилой зоне могут ограничить

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МВД России поддержало предложение вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова о запрете парковки и длительной стоянки такси в жилой зоне, сообщает 24 сентября «РИА Новости» со ссылкой на письмо начальника ГУОБДД Михаила Черникова.

«Ваша инициатива концептуально поддерживается, однако требует проработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти», — говорится в письме.

В частности, Чернышов предложил запретить парковку и стоянку автомобилей такси в жилой зоне более чем на 30 минут и внести соответствующие изменения в правила дорожного движения, пишут "Известия".