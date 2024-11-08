МВД РФ выдворило из страны порядка 20 тыс. нелегальных мигрантов

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В ходе операции "Нелегал-2024" сотрудники правоохранительных органов выявили свыше 106 тысяч нарушений миграционного законодательства и приняли 20 тысяч решений о депортации. Об этом сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в своем выступлении на заседании коллегии МВД России.

"Только в рамках операции "Нелегал-2024" выявлено свыше 106 тысяч нарушений миграционного законодательства, принято 20 тысяч решений об административном выдворении и депортации", – заявил он.

Глава МВД России также заявил об уменьшении доли нелегальных мигрантов в четыре раза за период с 2015 по 2023 год.

По словам Колокольцева, число признанных недействительными патентов возросло в 3,5 раза в 2024 году. Это связано в том числе с принятием нормы об аннулировании патента, если в орган внутренних дел не поступало уведомления о начале трудовой деятельности на территории России.

Правоохранители получат полномочия самостоятельно принимать решения об административном выдворении иностранцев в определенных случаях уже с февраля следующего года. Кроме того, усилен контроль за процедурой сдачи экзамена по русскому языку и процедурой получения сертификатов, пишет Смотрим.