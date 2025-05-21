"Магнит" может разместить часть продуктов "Азбуки вкуса" у себя

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Торговая сеть "Магнит" может разместить линейку премиальных продуктов из "Азбуки вкуса" в своих магазинах в зависимости от их расположения. Такой прогноз в интервью телеканалу "Россия 24" сделал доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Андрей Гусев, пишет Смотрим.

Комментируя приобретение "Магнитом" доли в "Азбуке вкуса", Гусев подчеркнул, что эта сделка была необходима "Магниту" в том числе для выхода в премиальный сегмент на продуктовом рынке.

"Может быть, даже линейку премиальных продуктов из "Азбуки вкуса" они будут размещать в некоторых магазинах "Магнита", опять же, в зависимости от района города и позиционирования", – сказал Гусев.

Эксперт добавил, что сделка также может дать импульс для развития формата продажи готовой еды в "Магнитах".

20 мая сообщалось, что владелец сети магазинов "Магнит" АО "Тандер" закрыл сделку по приобретению доли в уставном капитале ООО "Городской супермаркет", которому принадлежит бренд "Азбука вкуса". При этом Азбука вкуса сохранит свой бренд и ключевую управленческую команду.