Кремль предупредил об ограничениях в работе интернета до 10 мая

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Мобильный интернет в Москве может работать с ограничениями до 10 мая включительно, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это не сбои, это ограничения — в работе мобильного интернета по понятным причинам. И, конечно, здесь нужно абсолютно с пониманием к этому относиться», — сказал он.

Песков отметил необходимость учитывать «скажем так, опасное соседство, которое мы имеем». На вопрос, может ли Кремль обозначить конкретные временные интервалы, он ответил: «Нет. Это будет производиться по мере необходимости».