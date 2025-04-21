Кремль оценит депутатов Госдумы по "системе светофора"

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Кремль подготовил систему оценки депутатов Госдумы к выборам в сентябре 2026 года. Региональные власти попросили распределить действующих парламентариев по трем категориям – зеленой, желтой и красной – в зависимости от их работы, авторитета среди коллег и постоянной поддержки избирателей, так называемому "несгораемому остатку", сообщают источники РБК из Думы и региональных администраций, пишет Смотрим.

Отмечается, что несколько недель назад администрация президента разослала анкеты, в которых просила оценить депутатов и предложить замену тем, для кого возникла необходимость обновления. Оценить предлагается как депутатов от "Единой России", так и представителей других партий.

В анкете нужно указать возраст парламентариев и отнести их к одной из трех групп по качеству работы. Этот метод называется "система светофора", он активно используется внутри политического блока Кремля для анализа работы как депутатов, так и регионов в ходе избирательных кампаний.

Региональные власти также попросили дать информацию об общественном статусе депутата, например, его участии в специальной военной операции (СВО), победе в конкурсах "Лидеры России", участии в программах "Время героев". Также будет учитываться и оцениваться учеба в Высшей партийной школе, принадлежность к Народному фронту и другим общественным организациям. Кроме того, нужно предложить кандидатов на замену депутата и предоставить данные об их опыте и заслугах. Как сообщили источники, к моменту публикации материал об оценках из всех регионов должен был уже попасть в администрацию президента.

Помимо этого, оценку депутатов проводят и в парламентской фракции "Единой России". Там пока процесс менее формализован, но в партии анализируют законотворческую работу, наличие собственной инициативы и авторитет депутата среди коллег.

Федеральный чиновник рассказал РБК, что администрация президента обращает внимание на понятие "несгораемый остаток". Это означает, что депутат, который рассчитывает на переизбрание, должен иметь надежную и постоянную базу поддержки в своем регионе. Ранее президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России" подчеркнул, что для партийного актива обязательным условием профессиональной состоятельности является умение напрямую общаться с людьми и вести за собой единомышленников. Он предлагал учитывать это в числе ключевых критериев эффективности партийных работников, особенно при решении о повторном выдвижении в органы власти любого уровня.

Выборы в Госдуму в 2026 году могут сильно отличаться из-за применения ИИ – искусственного интеллекта. Центр политической конъюнктуры советует протестировать нейросети в 2025 году, чтобы избежать сбоев. В докладе отмечают, что ИИ будет скрытно влиять на анализ, агитацию и администрирование, а также открыто проявляться при коммуникации и продвижении кандидатов.