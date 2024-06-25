Имена лауреатов премии "Золотая Маска" назовут в Москве

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Театральные деятели и коллективы со всей страны приехали на церемонию награждения – она пройдёт в Театре имени Вахтангова.

Имена лауреатов премии "Золотая Маска" назовут сегодня в Москве. Театральные деятели и коллективы со всей страны приехали на церемонию награждения – она пройдёт в Театре имени Вахтангова. В эти минуты по Арбату с карнавальным шествием проходят артисты уличных театров. Там работает наш корреспондент Ольга Енина, ей слово.

Тридцатая премия "Золотая Маска" вручается по итогам предыдущего театрального сезона. В короткий список эксперты включили 50 спектаклей – члены жюри посетили 21 город России, чтобы увидеть номинантов на их родных сценах. Это инновационный формат отбора. О том, как еще изменилась "Золотая маска" в юбилейный год, мы поговорили с вице-президентом фестиваля и премии Кириллом Кроком.

Арбат сегодня Театральный – юбилейную церемонию предваряет карнавальное шествие молодых артистов из уличных коллективов. В костюмированной колонне – шуты и ходулисты, скоморохи и маски комедии дель арте, живые статуи и, конечно, музыканты. От древней Греции до экспериментов футуристов – история развития русского и мирового театра ожила на Арбате.

Праздничное шествие закончится у театра имени Евгения Вахтангова, где совсем скоро станут известны имена победителей, пишет Смотрим.

Не пропустите, в 22.30 на телеканале "Россия-Культура" начнется трансляция церемонии вручения театральной премии "Золотая Маска".