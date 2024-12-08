Госдума утвердила законопроект о "студенческих семьях"

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Госдума впервые рассмотрела законопроект, который вводит понятие "студенческая семья". Под этой категорией понимаются пары, где один из супругов не старше 35 лет и они официально состоят в браке, воспитывая при этом детей. Важно, что они также продолжают свое образование в очной или очно-заочной форме.



В некоторых регионах для таких семей уже действуют меры поддержки - перевод с платного обучения на бюджет, материальная помощь и устройство малышей в детские сады.



Нововведение позволит расширить эти меры не только на местном уровне, но и на всей территории страны, предоставляя дополнительную поддержку молодым семьям, совмещающим учебу и родительство, пишет Сова.