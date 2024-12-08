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Вопрос военного присутствия России в Сирии будет решаться новым правительством, заявил премьер-министр арабской республики Мухаммад Гази аль-Джалали. Его цитирует Al Arabiya.

«Данный вопрос не в моей компетенции, это будет решаться в грядущий период новыми властями», — сказал премьер-министр, отвечая на вопрос о военном присутствии России в Сирии после свержения президента Башара Асада.

Ранее 8 декабря аль-Джалали рассказал, что в последний раз контактировал с Асадом вечером 7 декабря, а теперь ему неизвестно местонахождение политика. Премьер добавил, что большинство министров остаются в Сирии, однако он не знает, функционирует ли Министерство обороны республики, которому подчинялись правительственные силы, пишет Лента.

Сирийская оппозиция заняла оставшийся без охраны дворец бежавшего президента Башара Асада. Соответствующие кадры передает телеканал Al Hadath.

В опубликованном ролике можно заметить территорию внутри президентской резиденции, расположенной в западной части города Дамаск на горе Мезз.

Утром 8 декабря агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных офицеров сирийской армии заявило, что Асад сел в самолет и вылетел из Дамаска в неизвестном направлении.