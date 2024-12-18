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В США объявили шорт-лист номинантов на 97-ю премию "Оскар"

18 декабря 2024 12:21
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В США объявили шорт-лист номинантов на 97-ю премию "Оскар"

Церемония вручения состоится 2 марта 2025 года.

Американская академия киноискусств представила шорт-лист номинантов на 97-ю премию "Оскар" в 10 ключевых категориях, пишет Смотрим.

В номинации "Лучший иностранный художественный фильм" за статуэтку поборются 15 картин. Среди претендентов — ленты из разных уголков мира, включая:

  • "Я все еще здесь" (I'm Still Here) — режиссера Уолтера Саллеса из Бразилии,
  • "Эмилия Пере" (Emilia Pérez) — работа француза Жака Одиара,
  • "Девушка с иглой" (The Girl with the Needle) — датский фильм Магнуса фон Хорна,
  • "Волны" (Waves) — картина чешского режиссера Иржи Мадла,
  • "Прикосновение" (The Touch) — проект исландца Бальтасара Кормакура.

Кроме того, в шорт-лист вошли фильмы из Великобритании, Германии, Италии, Канады, Латвии, Норвегии, Палестины и Таиланда.

В категории "Лучшая музыка" представлены работы, которые уже вызвали большой интерес у зрителей:

  • "Претенденты" (Challengers),
  • "Конклав" (Conclave),
  • "Дикий робот" (The Wild Robot),
  • "Битлджус Битлджус" (Beetlejuice Beetlejuice),
  • "Головоломка 2" (Inside Out 2).

Среди претендентов на звание "Лучший документальный фильм" можно отметить такие проекты, как:

  • "Дневники черного ящика" (Black Box Diaries),
  • "Дагомея" (Dahomey),
  • "Фрида" (Frida),
  • "Голливудгейт" (Hollywoodgate),
  • "Фарфоровая война" (Porcelain War).

Также номинанты представлены в категориях:

  • "Лучший короткометражный документальный фильм",
  • "Лучший грим и прически",
  • "Лучшая песня",
  • "Лучший короткометражный мультфильм",
  • "Лучший художественный короткометражный фильм",
  • "Лучший звук",
  • "Лучшие визуальные эффекты".

Церемония вручения премии "Оскар" состоится 2 марта 2025 года. Ее ведущим станет популярный американский комик Конан О'Брайен. Для участия в премии фильмы должны быть представлены в кинопрокате округа Лос-Анджелес не менее семи дней подряд в течение календарного года, предшествующего церемонии. "Оскар" — это изображение рыцаря, стоящего на катушке кинопленки с мечом в руках. Ее высота составляет 34 см, а вес — 3,85 кг. В 2025 году премия будет вручаться в 23 номинациях.

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