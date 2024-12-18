В США объявили шорт-лист номинантов на 97-ю премию "Оскар"

Церемония вручения состоится 2 марта 2025 года.
Американская академия киноискусств представила шорт-лист номинантов на 97-ю премию "Оскар" в 10 ключевых категориях, пишет Смотрим.
В номинации "Лучший иностранный художественный фильм" за статуэтку поборются 15 картин. Среди претендентов — ленты из разных уголков мира, включая:
Кроме того, в шорт-лист вошли фильмы из Великобритании, Германии, Италии, Канады, Латвии, Норвегии, Палестины и Таиланда.
В категории "Лучшая музыка" представлены работы, которые уже вызвали большой интерес у зрителей:
Среди претендентов на звание "Лучший документальный фильм" можно отметить такие проекты, как:
Также номинанты представлены в категориях:
Церемония вручения премии "Оскар" состоится 2 марта 2025 года. Ее ведущим станет популярный американский комик Конан О'Брайен. Для участия в премии фильмы должны быть представлены в кинопрокате округа Лос-Анджелес не менее семи дней подряд в течение календарного года, предшествующего церемонии. "Оскар" — это изображение рыцаря, стоящего на катушке кинопленки с мечом в руках. Ее высота составляет 34 см, а вес — 3,85 кг. В 2025 году премия будет вручаться в 23 номинациях.