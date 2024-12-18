В США объявили шорт-лист номинантов на 97-ю премию "Оскар"

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Церемония вручения состоится 2 марта 2025 года.

Американская академия киноискусств представила шорт-лист номинантов на 97-ю премию "Оскар" в 10 ключевых категориях, пишет Смотрим.

В номинации "Лучший иностранный художественный фильм" за статуэтку поборются 15 картин. Среди претендентов — ленты из разных уголков мира, включая:

"Я все еще здесь" (I'm Still Here) — режиссера Уолтера Саллеса из Бразилии,

"Эмилия Пере" (Emilia Pérez) — работа француза Жака Одиара,

"Девушка с иглой" (The Girl with the Needle) — датский фильм Магнуса фон Хорна,

"Волны" (Waves) — картина чешского режиссера Иржи Мадла,

"Прикосновение" (The Touch) — проект исландца Бальтасара Кормакура.

Кроме того, в шорт-лист вошли фильмы из Великобритании, Германии, Италии, Канады, Латвии, Норвегии, Палестины и Таиланда.

В категории "Лучшая музыка" представлены работы, которые уже вызвали большой интерес у зрителей:

"Претенденты" (Challengers),

"Конклав" (Conclave),

"Дикий робот" (The Wild Robot),

"Битлджус Битлджус" (Beetlejuice Beetlejuice),

"Головоломка 2" (Inside Out 2).

Среди претендентов на звание "Лучший документальный фильм" можно отметить такие проекты, как:

"Дневники черного ящика" (Black Box Diaries),

"Дагомея" (Dahomey),

"Фрида" (Frida),

"Голливудгейт" (Hollywoodgate),

"Фарфоровая война" (Porcelain War).

Также номинанты представлены в категориях:

"Лучший короткометражный документальный фильм",

"Лучший грим и прически",

"Лучшая песня",

"Лучший короткометражный мультфильм",

"Лучший художественный короткометражный фильм",

"Лучший звук",

"Лучшие визуальные эффекты".

Церемония вручения премии "Оскар" состоится 2 марта 2025 года. Ее ведущим станет популярный американский комик Конан О'Брайен. Для участия в премии фильмы должны быть представлены в кинопрокате округа Лос-Анджелес не менее семи дней подряд в течение календарного года, предшествующего церемонии. "Оскар" — это изображение рыцаря, стоящего на катушке кинопленки с мечом в руках. Ее высота составляет 34 см, а вес — 3,85 кг. В 2025 году премия будет вручаться в 23 номинациях.