Трамп допустил депортацию Маска из США

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Президент США Дональд Трамп не исключил депортацию миллиардера Илона Маска, родившегося в ЮАР.

"Посмотрим. Нам, возможно, придется натравить DOGE на Илона. Знаете, что такое DOGE? DOGE — это монстр, который может съесть Илона. Вот будет ужасно", — ответил он на соответствующий вопрос перед тем, как отправиться на открытие нового центра задержания мигрантов во Флориде.

По мнению американского лидера, Маск расстроен, но может лишиться большего, чем мандат на электромобили.

Предприниматель, в свою очередь, написал в соцсети X, что воздержится от обострения ситуации, несмотря на сильное желание.

Новую волну взаимных колкостей запустило последнее заявление главы SpaceX, в котором он вновь раскритиковал законопроект о расходах и налогах, назвав его политическим самоубийством, пишет РИА Новости.