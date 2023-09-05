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 Гражданская инициатива о запрете звероводства в Финляндии за один день преодолела необходимый порог в 50 тысяч подписей граждан страны.
Парламент Финляндии рассмотрит инициативу об отказе от производства меха
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Парламент Финляндии рассмотрит инициативу об отказе от производства меха

5 сентября 2023 22:49
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 Гражданская инициатива о запрете звероводства в Финляндии за один день преодолела необходимый порог в 50 тысяч подписей граждан страны.

Гражданская инициатива о запрете звероводства в Финляндии за один день преодолела необходимый порог в 50 тысяч подписей граждан страны и поступит на рассмотрение в парламент, следует из данных сайта гражданских инициатив Финляндии, передает РИА Новости.

Инициатива была создана 4 сентября, на 16.20 мск 5 сентября ее подписали 76,4 тысячи граждан.

"Мы, нижеподписавшиеся, предлагаем парламенту потребовать от правительства подготовить закон о справедливом запрете звероводства и как можно скорее внести соответствующее предложение правительства в парламент", - говорится в описании инициативы.

Создатели петиции предлагают разработать план переходного периода отказа от производства меха. Он будет подразумевать финансовую поддержку звероферм, которые покинут отрасль и прекратят свою деятельность.

 

Фото:   ru.freepik.com

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