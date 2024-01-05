Microsoft добавит для ПК на Windows 11 новую клавишу

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Microsoft вносит изменения в клавиатуру для своих персональных компьютеров на ОС Windows 11, добавляя "клавишу искусственного интеллекта" Copilot. Об этом сообщил корпоративный вице-президент и директор по маркетингу компании Юсуф Мехди.

По его словам, добавление новой клавиши, которая будет располагаться рядом с клавишей Windows, станет первым за 30 лет значительным изменением клавиатуры.

"Мы верим, что это позволит людям легче участвовать в трансформации искусственного интеллекта", – написал Мехди в корпоративном блоге Мехди.

Microsoft 365 Copilot позволяет внедрить функции работы с ИИ в работу Word и Excel, пишет Смотрим.