до Земли дошла мощная ударная звуковая волна от столкновения галактик

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Британские астрономы зафиксировали одну из самых мощных в истории наблюдений ударных звуковых волн, которая когда-либо доходила до Земли из глубин космоса. Она была вызвана столкновением одной из галактик со своими четырьмя соседями, следует из исследования, опубликованного в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.



Столкновение произошло в группе галактик под названием Квинтет Стефана, находящейся в 290 миллионах световых лет от Земли. По информации астрономов, одна из галактик, NGC 7318b, на скорости в 3,2 миллиона километров в час врезалась в четыре других и создала чрезвычайно мощный ударный фронт, похожий на "звуковой удар реактивного истребителя".

"По сути, это огромное межгалактическое поле мусора <…> "Новый нарушитель" NGC 7318b врезался в поле мусора и сжал плазму и газ в нем. При этом он снова активировал плазму, заставив ее ярко светиться на радиочастотах, и, вероятно, запустил процесс звездообразования", — сообщила в комментарии Live Science Марина Арнаудова, астрофизик из Университета Хартфордшира в Великобритании.



Она назвала произошедшее "редким шансом" для человечества увидеть сложное сочетание столкнувшихся галактик, что, в свою очередь, даст ценную информацию для понимания о формировании тех галактики, которые мы видим сегодня и можем наблюдать в будущем, пишет РИА Новости.

Фото: pxhere.com