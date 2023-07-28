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Более тысячи школьников познакомились с туристическими возможностями Самарской области

28 июля 2023 19:16
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Программы путешествий с культурно-познавательными экскурсиями предусматривают посещение туристских объектов, расположенных в городах Самара, Тольятти, Сызрань.

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, на территории Самарской области реализуется проект «Повышение доступности туристических продуктов».

В ходе проекта осуществляются бесплатные двухдневные поездки для учащихся 5 – 9 классов по туристическим объектам и живописным природным территориям региона. С начала реализации проекта в нем приняло участие уже более тысячи школьников нашей губернии.

В летнем этапе бесплатных туристических поездках участие уже приняли дети из Самары, Тольятти, Сызрани, Чапаевска и Новокуйбышевска. Участие в поездках до конца года примут дети из всех муниципальных образований Самарской области.

Программы путешествий с культурно-познавательными экскурсиями предусматривают посещение туристских объектов, расположенных в городах Самара, Тольятти, Сызрань. Ряд программ предусматривает посещение Национального парка «Самарская Лука».

«Грамотно спланированные программы пребывания участников маршрутов в городах посещения позволяют охватить максимальное количество достопримечательных, исторических и памятных мест, посетить музеи и храмы. Между тем, маршруты комфортны по логистике, методически выстроены так, что предполагают эмоциональное вовлечение детской аудитории в богатое культурное и историческое наследие волжских городов, – рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

 

Фото:   министерство туризма Самарской области

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