В Турции сократят число отелей по системе "все включено"

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Турция планирует пересмотреть систему all inclusive и сократить число отелей, работающих по ней, из-за неразумного потребления еды. Об этом сообщил представитель Ассоциации молодых бизнесменов Анкары Мустафа Коркутата, его слова приводит газета Turkiye.

Мустафа Коркутата сказал, что система all inclusive превратилась в систему "потребительского террора", так как процент выбрасываемой еды с тарелок в отелях составляет почти 65%, пишет Смотрим.

В свою очередь министерство сельского хозяйства Турции заявило, что ежегодно 18 миллионов продуктов идут на помойку, обвинив в этом отельеров, работающих по системе "все включено".

Представители отельного бизнеса предложили модернизировать систему и устраивать ужины, например, не в отелях, а в городских ресторанах, с которыми отели будут заключать контракты. Также бизнесмены предлагают отдыхающим платить в зависимости от того, какие и сколько продуктов они употребляют.

Летом вице-президент Ассоциации туроператоров России Тарас Кобищанов в интервью РИА Новости сообщал, что турецкие отели снизили цены на путевки из-за низкого спроса на июль-август 2024 года.