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В Самарской области состоялся региональный этап «Туриады»

25 апреля 2025 13:47
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В Самарской области состоялся региональный этап «Туриады»

В Самарской области состоялся региональный конкурс культурно-познавательного туризма, ставший отборочным этапом участников соревнования по познавательному туризму спортивно-туристского лагеря Приволжского федерального округа «Туриада»-2025. По итогам финала определены имена студентов, которые вошли в сборную команду Самарской области и отправятся в Хвалынск на 12-й спортивно-туристский лагерь ПФО «Туриада».  Лагерь проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.

«Туриада» – уникальный формат молодежного проекта, совмещающий спортивные соревнования, культурно-познавательную программу, комплексное развитие спортивного, краеведческого и познавательного туризма

На протяжении двух недель более 25 студентов из ВУЗов и ССУЗов Самарской области принимали участие в обучении у ведущих специалистов туристической отрасли по разным направлениям.

В направлении  «Разработка экологического маршрута по Самарской области» участники разрабатывали маршруты, охватывающие уникальные достопримечательности региона, добавляя необычные туристические объекты, выстраивали грамотную логистику, просчитывали стоимость и учитывали все нюансы путешествия.

Победителями данного направления стали:

1. Поваляева Екатерина Андреевна, студентка Самарского государственного социально-педагогического университета.

2. Тимошкина Елизавета Андреевна, студентка Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна».

3. Лахно Вероника Дмитриевна, студентка Самарского государственного экономический университета (резервный участник).

Направление «Музыка сердец»  позволило участникам продемонстрировать творческие способности, представив музыкальные композиции, вдохновленные самобытностью родного края. Участники представили собственные авторские песни о туристической привлекательности Самарской области.

Победителями данного направления стали:

1. Погребняк Мария Вячеславовна, студентка Поволжского государственного университета сервиса.

2. Гурьянова София Владиславовна, студентка Тольяттинского колледжа сервисных технологий и предпринимательства (резервный участник).

В рамках направления «Все о туризме» (интеллектуальная игра) ребята показали свои знания о туризме как на региональном, так и на федеральном уровне, отвечая на вопросы по темам: организация походов, география ПФО, заповедные территории, достопримечательности ПФО и Самарская область.

Победителями данного направления стали:

1. Засташкова Валерия Григорьевна, студентка Самарского государственного социально-педагогического университета.

2. Сергеева Евгения Сергеевна, студентка Поволжского государственного университета сервиса.

3. Рипова Анастасия Алексеевна, студентка Поволжского государственного университета сервиса.

 «Сегодня завершился важный этап регионального конкурса «Туриада». Мы рады отметить высокий уровень подготовки наших ребят — были выбраны достойные финалисты, показавшие отличные знания и навыки. И мы благодарим всех участников сегодняшнего соревнования, будем теперь взаимодействовать и вместе развивать туризм в Самарской области», – рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

 

Фото: Министерство туризма Самарской области

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