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Самарская область входит в топ-10 лучших регионов страны для санаторно-курорного отдыха в 2025 году

9 января 2025 09:56
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Самарская область входит в топ-10 лучших регионов страны для санаторно-курорного отдыха в 2025 году

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг лучших регионов страны для санаторно-курорного отдыха на 2025 год.

Рейтинг составлен на основании анализа данных предварительных запросов и раннего бронирования путевок в санатории, а также эффективности лечебных программ, уровеня профессионализма врачей и специалистов, качества услуг, экологии регионов, мнения отдыхающих и ценовой доступности.

По данным Санатории-России.рф, в первую десятку лучших регионов для санаторного-курортного отдыха входят Самарская область, Башкортостан, Крым, Московская область, Алтайский край, Ставрополье, Краснодарский край, Татарстан, Тюменская область и Санкт-Петербург.

Мягкий климат, красивая природа Средней Волги и богатая история делают санатории Самарской области привлекательными для отдыха и лечения.

По словам члена Правления Национальной Курортной ассоциации Евгения Терентьева, ежегодная поездка в санаторий, наряду с диспансеризацией, должна стать неотъемлемой частью жизни современного человека.

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