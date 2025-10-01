Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время на обоих объектах завершены основные этапы строительства: возведены каркасы, крыши и стены.
В Красноярском районе до конца года откроются два новых ФАПа
В соревнованиях среди мужчин приняли участие 68 сильнейших шашистов из 24 регионов страны, среди них 13 гроссмейстеров.
Олег Дашков - призер чемпионата России по русским шашкам
Политеховцы создали прототип программы – карьерного консультанта, формирующего персональные рекомендации по запросам пользователей.
Студенты Самарского политеха разработали новый программный продукт для HR-консалтинга 
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
В первую очередь тепло подается на объекты социальной сферы, далее - в жилые дома в соответствии с графиком. 
В регионе начался отопительный сезон
Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2110 госпитализированы.
ДТП в Сызранском районе: грузовик врезался в стоящий автомобиль ВАЗ-2110
В рамках предложения клиенты «билайн бизнес» смогут получать скидки в течение всего года в разных категориях: кафе и рестораны, доставка еды, электроника и техника, развлечения, услуги, товары, обучение, отдых, спорт, красота и здоровье.
«Билайн бизнес» откроет клиентам доступ в закрытый клуб бонусов и привилегий
Роспотребнадзор назвал норму температуры в школах и детских садах
Роспотребнадзор назвал норму температуры в школах и детских садах
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
Самарская область презентовала проект на экспертной сессии по научно-популярному туризму в Нижнем Новгороде

1 октября 2025 13:45
126
Самарская область презентовала проект на экспертной сессии по научно-популярному туризму в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на базе Корпоративного университета Нижегородской области «КУПНО. СТАРТ» открылась экспертная сессия акселератора, посвященного научно-популярному туризму. В мероприятии участвуют восемь команд из регионов Приволжского федерального округа: Самарская область, Ульяновская область, Республика Марий Эл, Пермский край, Чувашская Республика, Республика Башкортостан, Республика Мордовия и Нижегородская область. Основная цель программы – повышение квалификации специалистов в области туризма и молодежной политики, а также популяризация концепции «полезного путешествия» среди молодежи.

Организаторами сессии выступили ведущие эксперты отрасли, включая представителей государственных структур, образовательных учреждений и туристических компаний. Мероприятие проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова подчеркнула важность вовлечения молодежи в научные и образовательные туры, отметив, что это способствует развитию отечественного туризма.

В команду Самарской области вошли представители регионального министерства науки и высшего образования, министерства туризма, сотрудники Поволжского государственного университета сервиса, а также представители ведущих туристических компаний региона, таких как АНО Центр детского туризма «Лаванда» и ООО «Город-Курорт».

Программа направлена на развитие научного и познавательного туризма, привлечение молодежи к научным открытиям и инновациям, а также на формирование положительного имиджа страны и укрепление национальной гордости. Участники обучаются технологиям и методам разработки туров, ориентированных на просвещение и воспитание молодежи.

В рамках сессии запланированы лекции, консультации и другие мероприятия для повышения профессиональных компетенций участников. Особое внимание уделено выездному кейс-практикуму «Анализ практик организации научно-популярного туризма».

Министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков отметил: «Совершенствование инфраструктуры научно-популярного туризма играет ключевую роль в привлечении молодежи и туристов к ознакомлению с научными достижениями региона. Мы убеждены в значительном потенциале разработки новых тематических туров, раскрывающих гостям уникальные научные центры и объекты культурного наследия Самарской области».

В первый день сессии состоялась презентация региональной дорожной карты развития научно-популярного туризма в Самарской области до 2030 года. Этот документ обеспечит комплексный подход к формированию и популяризации инновационных научных маршрутов, укрепляя привлекательность региона как перспективного образовательного и туристического направления. Эксперты отметили высокий уровень проработки дорожной карты и дали рекомендации по расширению перечня ее мероприятий.

Губернатор Вячеслав Федорищев на последнем оперативном совещании в правительстве региона подчеркнул, что сфера туризма активно развивается благодаря упорству людей, которые добросовестно и с любовью относятся к своему делу. «Уверен, что о Самарской области с каждым днем будут узнавать еще больше и к нам станет приезжать еще большее количество соотечественников и гостей из дружественных стран», – отметил глава региона.

 

Фото: Миннауки Самарской области.

