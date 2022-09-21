Nordwind планирует запустить рейсы из Самары в Шарм-эль-Шейх

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В сезонном расписании аэропорта «Курумоч» после долгого перерыва появились рейсы на египетский курорт Шарм-эль-Шейх.

Жителей региона туда надеется свозить авиакомпания Nordwind.

На данный момент, в расписании появилось пять таких рейсов на октябрь: 2,7, 12, 17 и 22 октября. Перелеты планируется осуществлять на бортах Boeing 737.

Билетов в продаже пока нет. По всей видимости, это чартерный рейс. Летом, как сообщали СМИ, Nordwind в частности организовывал такие рейсы для туроператора Pegas touristik.

Число желающих возить самарцев на другой курорт Египта, в Хургаду, также увеличивается, пишет Обозрение.