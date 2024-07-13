Из Самары в Санкт-Петербург начнет ходить двухэтажный поезд

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Состав будет останавливаться Сызрани, Саранске, Нижнем Новгороде, Владимире и в других городах.

Как сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, с 26 сентября 2024 года поезд № 63/64, идущий из Самары и Питер и по обратному маршруту, будет ходить составами из двухэтажных вагонов.

Компания приняла решение увеличить парк таких вагонов, поскольку на поездки в них растет спрос. В КбшЖд сообщают, что это даст возможность снизить стоимость билетов.

Поезд № 63/64 Самара – Санкт-Петербург будет останавливаться в Сызрани, Саранске, Нижнем Новгороде, Владимире и в других городах.

Двухэтажные вагоны оснащены кондиционерами, биотуалетами, сейфами, розетками для зарядки гаджетов и другими удобствами.

Всего по стране в настоящее время курсирует 31 пара двухэтажных составов по 22 маршрутам, в том числе ежедневный фирменный поезд Самара – Москва № 49/50, а также фирменный ежедневный поезд Тольятти – Москва № 65/66.

Кроме того, через Самару идут двухэтажные ежедневный фирменный поезд № 31/32 «Оренбуржье» Москва – Самара – Орск и поезд № 357/358 Уфа – Самара – Имеретинский курорт, который курсирует через день.

За первые 6 месяцев 2024 года «двухэтажки» перевезли на 17,4% пассажиров больше, чем за то же время в 2023 году. Поездки в этих поездах совершили 6,8 млн пассажиров, пишет СитиТраффик.