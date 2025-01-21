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Благодаря государственной поддержке в Ставропольском районе открылся новый объект сельского туризма

21 января 2025 12:22
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Благодаря государственной поддержке в Ставропольском районе открылся новый объект сельского туризма

На средства гранта «Агротуризм» в живописном уголке Самарской области – селе Винновка, на берегу Волги - начал работу новый глэмпинг «Высота 63 метра над уровнем моря». Этот уникальный туристический объект реализован КФХ «Богородское», которое после прохождения конкурсных процедур получило государственную поддержку.

Особенность глэмпинга в том, что он позволяет уединиться с природой, не лишая себя комфорта. Домики «Высоты 63» позволяют расположиться удобно и комфортно, а в окрестностях есть много развлечений как для детей, так и для взрослых. Можно знакомиться с природой, заниматься краеведением или религиозным туризмом. Также есть возможность общения с животным миром: в КФХ имеется ферма с породистым поголовьем коров, а также рыбоводное хозяйство. Кроме того, глэмпинг находится вблизи заповедной зоны, и здесь часто можно увидеть дикую фауну.

«Каждое время года здесь по-своему прекрасно. Зимой и осенью - тишина. После шума и суеты города это отличный релакс. Летом и весной - пляж, солнце, свежий воздух», - поделился Сергей Гусаров, управляющий глэмпинга.

Пока туристический объект представляет собой комплекс из четырёх парящих домиков с открытыми верандами и панорамными окнами, откуда открывается завораживающий вид на Волгу и местные красоты. На перспективу у фермеров есть далеко идущие планы. Поблизости уже разбили большой яблоневый сад, создана костровая зона. Весной заработают апидомики. В планах - расширение инфраструктуры и дальнейшее благоустройство территории.

Развитию малых форм хозяйствования и кооперации в сфере АПК в Самарской области уделяется значительное внимание. Грантовая поддержка на реализацию проектов создания и развития хозяйств — один из наиболее востребованных механизмов поддержки. Так, в 2024 году было предоставлено 53 гранта, в том числе 7 грантов по направлению «Семейная ферма», 30 по направлению «Агростартап», 11 на «Агростартап-Регион», 3 на «Агротуризм» и 2 на обновление материально-технической базы кооперативов.

«Самарская область уникальна во многих аспектах: природа, красота, история. Туризм — это не только про гостей, а и про жителей региона», - неоднократно отмечал Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области. В планах регионального правительства развивать Самарскую область как туристический центр, чтобы гости приезжали в регион и на выходные, и на более долгий срок.

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

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