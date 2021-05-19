В самарском "Курумоче" вырос поток пассажиров

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Пассажиропоток аэропорта «Курумоч» на майских праздника составил 76,8 тыс. пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. По ее данным, трафик почти достиг показателей аналогичного периода прошлого года.

Тогда через аэропорт прошло на 5,6% человек больше. Наиболее популярными направлениями пресс-служба аэропорта «Курумоч» называет Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Сургут и Екатеринбург. Пассажиропоток на некоторые направления вырос в несколько раз в сравнении с 2019 годом – в Сочи на 256%, в Симферополь на 155%, в Нижний Новгород на 169%, Санкт-Петербург – на 99%.

Основной причиной резкого всплеска популярности российских курортов можно назвать тот факт, что международных туристических направлений, тем более массовых и с вылетом из Самары, из-за пандемии коронавируса и закрытых границ практически не осталось . Ситуацию усугубило то, что в середине апреля были отменены все туры в Турцию. Часть тех, кто должен был там отдыхать на майские праздники, переориентировались на российские курорты.

Исправить ситуацию могло бы открытие перелетов на курорты Египта, однако, не смотря на активные переговоры и обещания запустить чартеры в ближайшее время, этого в начале мая не произошло. По данным аэропорта «Курумоч» в Египет (Каир) слетали 336 туристов.

Также по данным пресс-службы «Курумоча» самыми популярными направлениями на праздниках стали Шарджа и Дубай (Объединенные арабские эмираты). 560 самарских туристов слетали в Ереван, пишет "Обозрение".