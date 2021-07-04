В Самарской области возобновляется движение ранее отмененных электропоездов

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Электрички восстанавливают штатный режим работы в регионе.

5, 6, 12, 13, 14 июля 2021 года назначаются пригородные поезда № 6522 Самара (отпр.16.23) – Кинель (приб.17.17); № 6509 Похвистнево (отпр.16.21) – Самара (приб.19.03); № 6530 Самара (отпр.20.59) – Новоотрадная (приб.22.42).

5, 6, 12, 13, 14 июля 2021 года поезд № 6503 устанавливается сообщением Похвистнево (отпр.11.16) – Самара (приб.13.58); поезд № 6519 Похвистнево (отпр.19.07) – Самара (приб.21.50); поезд №6520 Самара (отпр.15.26) – Похвистнево (приб.18.05); поезд № 6524 Самара (отпр.18.07) – Новоотрадная (приб.19.55); поезд №6528 Самара (отпр.19.30) –Похвистнево (приб.21.09).

6, 13, 14 июля 2021 года назначаются пригородные поезда № 6527 Похвистнево (отпр.06.00) – Самара (приб.08.45) и поезд № 6510 Самара (отпр.09.00) – Похвистнево (приб.11.39).

6, 7, 13, 14, 15 июля 2021 года назначаются следующие пригородные поезда: №6504 Самара (отпр.05.18) – Похвистнево (приб.06.58); поезд №6521 Кинель (отпр.05.42) – Самара (приб.06.39); поезд №6529 Новоотрадная (отпр.05.38) – Самара (приб.07.26).

Время отправления и прибытия указано местное.

Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещается на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Самарская пригородная пассажирская компания», также в электронных и печатных СМИ, на официальном сайте компании и в мобильном приложении «РЖД пассажирам».