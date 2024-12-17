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В Самарской области 17 декабря продлили ограничение движения на участке трассы М5

17 декабря 2024 11:40
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В Самарской области 17 декабря продлили ограничение движения на участке трассы М5

Полное ограничение движения транспорта действует на участке трассы, проходящей через регион.

Полный запрет на проезд на участке от 98-го до 129-го км трассы М5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск Подъезд к г. Оренбург ввели 16 декабря. Дорога проходит через Нефтегорский, Алексеевский и Борский муниципальные районы.

Причиной стало ухудшение погодных условий, а именно сильный снег, метель и слабая видимость.

Ориентировочно вновь начать движение по этому направлению станет возможным с 15:00 17 декабря, пишет Сова.

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