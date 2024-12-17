В Самарской области 17 декабря продлили ограничение движения на участке трассы М5

77

Полное ограничение движения транспорта действует на участке трассы, проходящей через регион.

Полный запрет на проезд на участке от 98-го до 129-го км трассы М5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск Подъезд к г. Оренбург ввели 16 декабря. Дорога проходит через Нефтегорский, Алексеевский и Борский муниципальные районы.



Причиной стало ухудшение погодных условий, а именно сильный снег, метель и слабая видимость.



Ориентировочно вновь начать движение по этому направлению станет возможным с 15:00 17 декабря, пишет Сова.