В Самаре временно перекроют пять улиц

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В пятницу, 4 ноября, в Самаре на набережной состоится VI легкоатлетический забег «В беге мы едины!». Из-за этого в центре города ограничат движение транспорта за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ГИБДД, пишет 63.ру.

Как сообщили в мэрии Самары, с 03:00 до 16:00 4 ноября 2022 года будет прекращено движение транспорта по Волжскому проспекту от улицы Маяковского до улицы Ульяновской, а с 05:30 до 16:00 будет ограничено движение на участках улиц:

Максима Горького — от Венцека до Вилоновской;

Вилоновской — от Максима Горького до Волжского проспекта;

Волжского проспекта — от Вилоновской до Лесной;

Лесной — от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;

Северо-Восточной магистрали — от Лесной до Ново-Садовой.

— Также с 20:00 3 ноября 2022 года до 16:00 4 ноября 2022 года на этих участках будут запрещены остановка и стоянка авто. Помимо этого, временно — с 03:00 до 16:00 4 ноября 2022 года — будет скорректировано движение автобусных маршрутов № 61 и 261, — предупредили в мэрии Самары.