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В Самаре предложили сделать полосы для общественного транспорта на Московском шоссе

31 мая 2021 14:03
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В Самаре предложили сделать полосы для общественного транспорта на Московском шоссе

Главной магистрали Самары нужны выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом заявил глава местного отделения «Городских проектов Ильи Варламова и Максима Каца» Вадим Алексеев.

— Два раза в день Московское шоссе стоит в пробке: утром все едут на работу, вечером — домой. Мы решили исследовать проблему. Оценили время проезда участка от Мичурина до проспекта Кирова, долю проезжей части, которую использует общественный транспорт, и количество людей, стоящих в пробке. Запустили квадрокоптер и сделали снимок. На фото поместилась только часть огромной пробки, от улицы Революционной до Луначарского, но и этого оказалось достаточно. Вооружившись лупой, мы насчитали 148 автомобилей, 5 маршруток, 4 автобуса и 2 троллейбуса. Сколько это в людях? В среднем в автомобиле едет 1,3 человека (именно это число в основном используют для статистики). Итого: примерно 190 человек. И они занимают 94% дороги. В общественном транспорте в этой же пробке, по нашим подсчетам (мы уточнили модели автобусов и троллейбусов), едут 578 пассажиров. И им остается 6% дороги, — рассказал Вадим Алексеев.

— Автобусам и троллейбусам достаточно всего одной полосы, и вот уже тысячи довольных людей (75% от всех, кто торчит в пробке) добираются до дома гораздо быстрее (в среднем в два раза). Автомобилистам это не помешает, так как большая часть улицы всё равно останется за ними, — считает Вадим Алексеев.

Урбанист предложил начать с выделения полос для общественного транспорта на участке Московского шоссе от Мичурина до Ташкентской — по одной в каждом направлении, так как здесь ходит большинство городских автобусов (13 маршрутов) и троллейбусов (5 маршрутов). Инициативу направили губернатору Дмитрию Азарову, пишет 63.ру.

Идея выделения полос для общественного транспорта на Московском шоссе не нова. Ее до сих пор не реализовали. Вероятно, одной из причин является весьма конкретная позиция ГИБДД по этому вопросу.

— Мы за выделение полос для движения общественного транспорта, но не за счет существующих. Нужно строить дополнительные. Иначе пропускная способность дорог сократится. Это позиция Госавтоинспекции, и мы от нее не отступаем, — объяснил начальник отдела дорожной инспекции регионального УГИБДД Артём Кудашев.

Интересную инициативу высказали специалисты «РосдорНИИ», которые занимаются созданием комплексной транспортной схемы Самарско-Тольяттинской агломерации.

— Рекомендуется к 2024 обустроить выделенные полосы для общественного транспорта по оси проезжей части Московского шоссе от проспекта Кирова до улицы Гагарина; оборудовать выделенные полосы в правых полосах на других участках дорог общей протяженностью 33 километра, — высказались специалисты.

Теги: В центре внимания выделенные полосы городской транспорт

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