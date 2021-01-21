В Самаре могут объединить два автобусных маршрута

99

Власти города намерены улучшить транспортное сообщение в Зубчаниновке.

Департамент транспорта Самары объяснил, почему решили объединить маршруты № 7 и 27. Оба автобуса сейчас ходят до Безымянского рынка.



- Объединение льготных маршрутов № 7 и 27 призвано улучшить транспортное снабжение жителей Зубчаниновки. Количество подвижного состава будет увеличено — автобусы, работающие на маршруте № 7, присоединят к действующему маршруту № 27, - сообщили в "Твиттере" представители дептранса.



Ранее стало известно, что автобус № 7 решили отменить, так как он дублирует маршрут № 27. Последний скорректируют — сделают кольцевым. Он будет ходить от станции метро "Безымянка" до кинотеатра "Луч" и обратно. Подобные изменения ждут также автобусы № 30 и 65, пишет Сова.инфо.

Фото pixabay.com