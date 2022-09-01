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В Самаре готовят к запуску быстрые зарядные станции для электромобилей

1 сентября 2022 11:11
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В Самаре готовят к запуску быстрые зарядные станции для электромобилей

В Самаре и Жигулевске ведутся работы по установке двух быстрых зарядных станций для электромобилей. Сумма инвестиций составляет 5,5 млн рублей.

Развивает зарядную инфраструктуру в регионе филиал ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» в соответствии со Всероссийской программой ПАО «Россети» и проектом «Энергия города». 

В Самарской области владельцев электромобилей становится все больше – по данным агентства «Автостат», на 1 июля 2022 года было зарегистрировано 202 машины. Для них уже работают 9 станций типа Mode 3 – это зарядка переменным током повышенной мощности. 

Новые быстрые ЗС, установленные энергетиками, будут расположены на парковках ТРК «Эль Рио» (г. Самара) и ТРЦ «OZON» (г. Жигулевск). Места установки быстрых зарядных станций выбраны неслучайно – оба торговых центра находятся вблизи основных магистралей и выездов из города. Это особенно удобно для туристов из других регионов и местных жителей, путешествующих по Самарской области на электромобиле. 

Мощность новых зарядных станции типа Mode 4 – 60 кВт вместо 22, а заряд будет осуществляться с помощью постоянного тока. Новые зарядки могут работать непрерывно при любых погодных условиях – от –30 до +40 градусов.

В настоящее время работы по установке зарядных станций находятся на завершающем этапе. После проведения пуско-наладочных работ будет запущено тестирование нового оборудования. Запустить станции для массового использования планируется после проведения всех необходимых технических процедур.

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