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В  день закрытия фестиваля «Российская студенческая весна» в Самаре усилят работу общественного транспорта

20 мая 2022 18:46
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23 мая в Ледовом Дворце спорта (ул. Молодогвардейская, 222) состоится церемония закрытия юбилейного  фестиваля.

23 мая в Ледовом Дворце спорта (ул. Молодогвардейская, 222) состоится церемония закрытия юбилейного XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». 

Для удобства горожан и гостей Самары будет усилена работа общественного транспорта: по окончании мероприятия к ООТ «Дворец спорта и цирк» к 21:30 будут поданы автобусы маршрутов №№ 1, 24, 34, 37, 41, 47, 50, 67.

Добраться до Ледового дворца спорта зрители смогут на общественном транспорте следующих видов и маршрутов:

- с улицы Галактионовской – на автобусах № 24, работающих на льготном маршруте – до ООТ «Дворец спорта и цирк»;

- с улицы Самарской – на автобусах №№ 2, 23, 41, 47, 50, работающих на льготных маршрутах,  и коммерческих маршрутах № 46 и 297 – до ООТ «Площадь сельского хозяйства»; 

- с Волжского проспекта – на автобусах № 61, работающих по льготному маршруту, или коммерческих автобусах маршрутов №№ 207, 247, 261 – до ООТ «Кинотеатр «Волна».

Обращаем внимание граждан на необходимость заблаговременно планировать свои поездки.

 

Фото:  pixabay

 

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