С 9 января в Самарской области направят новую электричку до Похвистнева

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Как сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании, с 9 января по понедельникам назначат пригородный поезд №7595 Абдулино (отправление 3:16) - Похвистнево (прибытие 4:45). Время московское. Между конечными станциями в пути будет шесть остановок, пишет Сова.

Далее из Похвистнева можно будет добраться до Самары, пересев на пригородный поезд №7527 Похвистнево (отправление 6:03) - Самара (прибытие 8:48) по местному времени.

А в новогодние праздники в Самарской области будет действовать обновленное расписание электричек.