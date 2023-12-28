Я нашел ошибку
Главные новости:
в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самаре отремонтируют 21 объект
В 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самаре отремонтируют 21 объект
С 9 января в Самарской области направят новую электричку до Похвистнева
С 9 января в Самарской области направят новую электричку до Похвистнева
7777777 пассажиров перевезли пригородными поездами в Самарской области
7777777 пассажиров перевезли пригородными поездами в Самарской области
Новогодняя сказка: на площади Куйбышева самарцев ждут интересные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках» 
Новогодняя сказка: на площади Куйбышева самарцев ждут интересные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках» 
В Самаре новогоднюю ледовую сказку Ильи Авербуха «Морозко» (0+) показали семьям защитников Отечества и волонтерам
В Самаре новогоднюю ледовую сказку Ильи Авербуха «Морозко» показали семьям защитников Отечества и волонтерам
Сотрудники СИЗО-4 УФСИН России по Самарской области стали донорами
Сотрудники СИЗО-4 УФСИН России по Самарской области стали донорами
В Самаре увековечили память актера Николая Михеева
В Самаре увековечили память актера Николая Михеева
Школьники Самарской области приняли участие во Всероссийской экологической олимпиаде
Школьники Самарской области приняли участие во Всероссийской экологической олимпиаде
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.71
0
EUR 101.35
0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает 4 января взрослых и детей на новогодний праздник!
Самарцы могут побывать на новогодних экскурсиях в Заварке
Новогодние праздники состоятся в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

С 9 января в Самарской области направят новую электричку до Похвистнева

28 декабря 2023 19:46
77
С 9 января в Самарской области направят новую электричку до Похвистнева

Как сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании, с 9 января по понедельникам назначат пригородный поезд №7595 Абдулино (отправление 3:16) - Похвистнево (прибытие 4:45). Время московское. Между конечными станциями в пути будет шесть остановок, пишет Сова. 

Далее из Похвистнева можно будет добраться до Самары, пересев на пригородный поезд №7527 Похвистнево (отправление 6:03) - Самара (прибытие 8:48) по местному времени. 

А в новогодние праздники в Самарской области будет действовать обновленное расписание электричек.

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
"Новогодний маршрут" в Самаре уже в рейсе
28 декабря 2023, 15:52
"Новогодний маршрут" в Самаре уже в рейсе
В этот раз горожанам дарят вкусные и полезные подарки, школьникам – транспортные карты, а самым маленьким пассажирам – сладкие презенты. Транспорт
227
В новогоднюю ночь в Самаре будет продлена работа общественного транспорта
26 декабря 2023, 19:59
В новогоднюю ночь в Самаре будет продлена работа общественного транспорта
Отметим, что массовых мероприятий и салюта в Самаре в новогоднюю ночь не планируется. Транспорт
645
С 23 мая самарцы проехали более 7 миллионов километров во время городских поездок
26 декабря 2023, 12:21
С 23 мая самарцы проехали более 7 миллионов километров во время городских поездок
Самая продолжительная поездка в городе длилась более 49 минут, в то время как самая короткая заняла почти 3 минуты. Транспорт
595
  • Требуется журналист
В центре внимания
в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самаре отремонтируют 21 объект
28 декабря 2023  20:09
В 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самаре отремонтируют 21 объект
32
Новогодняя сказка: на площади Куйбышева самарцев ждут интересные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках» 
28 декабря 2023  19:24
Новогодняя сказка: на площади Куйбышева самарцев ждут интересные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках» 
104
28 декабря 2023  15:52
"Новогодний маршрут" в Самаре уже в рейсе
227
Самарские лесники заготовили более 10 тонн семян лесных растений
28 декабря 2023  13:46
Самарские лесники заготовили более 10 тонн семян лесных растений
267
В предстоящие праздничные дни в Самарской области усилят работу профильных служб
28 декабря 2023  13:37
В предстоящие праздничные дни в Самарской области усилят работу профильных служб
285
Весь список