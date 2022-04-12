С 12 апреля троллейбусы №6 в Самаре возобновляют работу по полному маршруту 

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С 12 апреля перевозки троллейбусами № 6 организуются до конечной остановки «Улица Грозненская» и, соответственно, по всей трассе следования – в обратном направлении. Соответствующая инфраструктура протестирована, включая контактную сеть троллейбусов.



В часы «пик» выпуск транспорта по троллейбусному маршруту № 6 составит 10 единиц, интервал движения – 12 минут. В межпиковое время будут курсировать 8 троллейбусов с интервалом в 15 минут.

Отправление с конечных пунктов:

– от ООТ «Губернский рынок» – первый рейс в 05:05, последний рейс – в 22:20;

– от ООТ «Улица Грозненская» – первый рейс в 06:02, последнее отправление – в 23:14.