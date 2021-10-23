С 1 ноября в Самарской области изменят расписание электрички «Ласточка»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Яндекс Go есть рейтинг пассажира, и он для нас важен. Вы как минимум расстроитесь, если после поездки увидите его снижение.
Что водители Яндекс Go знают про пассажира. Зачем нужен рейтинг
Губернатор отметил, что это свидетельствует о том, что в регионе живет много творческих людей, таланты которых всегда поддерживаются.
Дмитрий Азаров поздравил победителя окружного фестиваля стрит-арта
Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Бетсити Кубке России против "Енисея". Игра пройдет в Красноярске в среду, 27 октября.
"Крылья Советов" в Москве, открыв счет в матче, проиграли ЦСКА - 1:3
Об этом должны объявить на ежегодной конференции Connect.
Facebook планирует изменить название материнского холдинга 28 октября
В Госдуме отреагировали на сообщения о регистрации в мессенджерах по паспорту.
Александр Хинштейн: операторы не будут запрашивать паспортные данные при регистрации в мессенджерах
Грузовик остановился из-за технической неисправности, выставив аварийный знак.
Водитель "Приоры" погиб врезавшись на автомобиле в стоящий на полосе "МAN"
Современная концертная площадка в центре Самары включает концертный зал на 250 мест.
В самарском университете им. Королёва открылся культурный центр имени Валерия Грушина  - "Универ-студия"
Назначены судебно-медицинская и взрыво-техническая экспертизы.
В Саратове мужчина погиб от разрыва снаряда, который он пытался распилить во дворе своего дома
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.86
-0.13
EUR 82.5
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
В Самаре прочтут лекцию про «Человек ниоткуда» – фильм Эльдара Рязанова
Состоится персональная выставка работ самодеятельных художников Самарской области «Кистью души»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

С 1 ноября в Самарской области изменят расписание электрички «Ласточка»

23 октября 2021 11:53
445
С 1 ноября в Самарской области изменят расписание электрички «Ласточка»

В Самарской области изменится время курсирования одного из пригородных поездов. Речь идет об электричке «Ласточка», а изменения коснутся маршрута Самара — Сызрань-1.

— С 1 ноября 2021 года «Ласточка» будет отправляться от Самары по субботам в 07:15 и 18:30, а также в воскресенье в 16:13. В обратном направлении со станции Сызрань-1 «Ласточка» будет отправляться в субботу в 09:00 и в воскресенье в 09:00 и 16:13, — рассказали представители Куйбышевской железной дороги.

Скоростная электричка «Ласточка» курсирует в Самарской области с 11 июня по маршруту Самара-Тольятти. Изначально было всего 4 остановки: Стахановская, Пятилетка, Средневолжская и Ягодная. Затем в расписание добавили две станции — Водинскую и Задельную. После месяца поездок оказалось, что «Ласточка» курсировала в тестовом режиме и ее хотят отменить.

Однако региональные власти опровергли эти сообщения. Более того, маршрут продлили до Жигулевска, пишет 63.ру.

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В ГИБДД дали рекомендации по вождению в непогоду
22 октября 2021, 13:14
В ГИБДД дали рекомендации по вождению в непогоду
При таких неустойчивых условиях, находясь за рулем автомобиля, необходимо снижать скорость и увеличивать дистанцию. Транспорт
583
Сотрудники Госавтоинспекции г. Самара провели рейд «Автобус»
22 октября 2021, 12:46
Сотрудники Госавтоинспекции г. Самара провели рейд «Автобус»
За 9 месяцев 2021 года на территории города Самары по вине водителей автобусов совершено 22 ДТП. Транспорт
504
Самарцев возмутили автобусы без кондукторов
20 октября 2021, 11:42
Самарцев возмутили автобусы без кондукторов
В ведомстве объяснили: мера вынужденная. Транспорт
628
В центре внимания
Министр здравоохранения Армен Бенян в прямом эфире ответил на вопросы жителей Самарской области
23 октября 2021  13:38
Министр здравоохранения Армен Бенян в прямом эфире ответил на вопросы жителей Самарской области
507
Почти тысяча жителей Самарской области заболели коронавирусом за сутки
23 октября 2021  13:24
Почти тысяча жителей Самарской области заболели коронавирусом за сутки
577
Режим работы органов ЗАГС Самарской области в период с 25 октября по 7 ноября
23 октября 2021  10:46
Режим работы органов ЗАГС Самарской области в период с 25 октября по 7 ноября
491
Сегодня в регионе успешно работает ряд предприятий с участием капитала из Австрийской Республики.
22 октября 2021  16:11
Дмитрий Азаров пригласил партнеров из Австрии к созданию в регионе новых производств и технологий безопасного будущего
1196
Рост продолжается: в Самарской области выявили еще 948 заболевших коронавирусом
22 октября 2021  13:24
Рост продолжается: в Самарской области выявили еще 948 заболевших коронавирусом
750
Весь список