С 1 ноября в Самарской области изменят расписание электрички «Ласточка»

445

В Самарской области изменится время курсирования одного из пригородных поездов. Речь идет об электричке «Ласточка», а изменения коснутся маршрута Самара — Сызрань-1.

— С 1 ноября 2021 года «Ласточка» будет отправляться от Самары по субботам в 07:15 и 18:30, а также в воскресенье в 16:13. В обратном направлении со станции Сызрань-1 «Ласточка» будет отправляться в субботу в 09:00 и в воскресенье в 09:00 и 16:13, — рассказали представители Куйбышевской железной дороги.

Скоростная электричка «Ласточка» курсирует в Самарской области с 11 июня по маршруту Самара-Тольятти. Изначально было всего 4 остановки: Стахановская, Пятилетка, Средневолжская и Ягодная. Затем в расписание добавили две станции — Водинскую и Задельную. После месяца поездок оказалось, что «Ласточка» курсировала в тестовом режиме и ее хотят отменить.

Однако региональные власти опровергли эти сообщения. Более того, маршрут продлили до Жигулевска, пишет 63.ру.