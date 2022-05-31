С 1 июня в Самаре возобновляет движение по автобусному маршруту № 108 

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С 1 июня 2022 года министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области возобновляет движение общественного транспорта по межмуниципальному маршруту № 108 «Губернский рынок (г. Самара) – Микрорайон Южный город (Волжский район Самарской области, спорткомплекс «Южный»). Напомним, что ранее по данному маршруту выполнялись рейсы электробусов, опытная эксплуатация которых муниципальным предприятием г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» завершена. Теперь в качестве компенсационной меры перевозки пассажиров будут организованы с использованием автобусов марки НЕФАЗ 5299 – работа маршрута будет обеспечена 4 единицами подвижного состава. В соответствии с Реестром межмуниципальных маршрутов перевозчиком выступает МП «ТТУ».



На маршруте № 108 льготы не предусмотрены. Стоимость проезда за наличный расчет, а также по банковской карте – 35 рублей.

Начало движения: от Губернского рынка – в 05:00, от спорткомплекса «Южный» – в 06:00.

Окончание движения: от Губернского рынка последний автобус будет отъезжать в 20:00, от спорткомплекса «Южный» – в 21:00.

Интервал в движении в часы «пик» составит 30 мин.

Фото: администрация Самары