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Разделить поездку на такси и ее стоимость теперь можно и в Тольятти. В таком случае в приложении Яндекс Go одну машину смогут вызвать двое человек с попутными маршрутами. Стоимость поездки при этом будет ниже для обоих, а водитель заработает больше, выполняя, по сути, два заказа одновременно. Опция может появляться в тарифе «Эконом», только когда количество желающих уехать на такси значительно больше, чем свободных машин.

«Вместе» начал работать в Самаре с 2022 года. На сегодня опция работает уже в 35 городах по всей России. За два года более 7,9 млн пассажиров совершили 69 млн поездок с попутчиками. За счет этого они смогли сэкономить более 6,5 млрд рублей на такси.