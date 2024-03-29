Эксперты объяснили, в каких случаях сработает страховка при инцидентах с электросамокатами

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Открывается сезон проката электросамокатов и велосипедов. Специалисты страховой компании «Согласие» рассказали, в каких случаях при происшествиях с участием пользователей средств индивидуальной мобильности возможно получить страховое возмещение.

Если пользователь электросамоката пострадал в ДТП (компенсации в сегменте автострахования)

Пострадавшему положена страховая выплата по полису ОСАГО автовладельца, участвовавшего в ДТП. Для её получения пользователю СИМ потребуется обратиться к страховщику водителя транспортного средства, с которым произошло столкновение.

К слову, по статистике «Согласия», в 90 % случаев в авариях с участием самокатчиков виновны сами пользователи СИМ (основные причины – передвижение на запрещающий сигнал светофора, высокая скорость, неверный расчет траектории движения).

Если самокатчик не справился с управлением и получил травму (компенсации в личных видах страхования)

В этом случае актуальны несколько видов страховок: например, полис от несчастных случаев. Получить страховую выплату можно по стандартной программе страховки, включение каких-либо специальных рисков для поклонников езды на электросамокатах не требуется. Обратиться за возмещением к страховщику потребуется после окончания лечения, приложив медицинские справки и выписки. Риски травм при езде на самокате также входят в стандартное покрытие при заключении договора по накопительному или инвестиционному страхованию жизни.

По-другому обстоит ситуация со страхованием путешественников – если турист планирует в поездке кататься на самокате, то потребуется оформить полис с включением риска «активный отдых». Тогда в случае травмы по полису будет оказана необходимая медицинская помощь.

Если речь идёт о неудачном маневре на самокате и получении травмы в России – в регионе проживания или при поездке в какой-либо иной регион страны – помимо получения медпомощи по ОМС, также можно обратиться в страховую компанию по полису ДМС: медицинская помощь и лечение будут организованы страховщиком в рамках оформленной программы.

Если пострадал пешеход из-за столкновения с самокатчиком

При таком происшествии пострадавший тоже сможет получить помощь медиков по ОМС, а также обратиться к страховщику по полисам страхования от несчастных случаев, ДМС, либо по договору страхования жизни и здоровья. А при инциденте во время поездки за рубеж – медпомощь будет оказана по стандартной программе страхования путешественников.

«Электросамокаты приобрели большую популярность, особенно в городах-миллионниках. Одновременно с этим растет и количество происшествий с участием пользователей этих средств передвижения. Самый серьезный страховой случай в нашей практике – падение с самоката жителя Ингушетии в городском парке, в результате которого мужчина получил множественные травмы. По полису страхования жизни, который был оформлен в нашей дочерней компании «Согласие-Вита», страхователю было выплачено более 430 тыс. руб. В целом пользователи СИМ чаще всего обращаются по страховкам из-за переломов (более половины заявленных случаев), а также из-за растяжений и ушибов (около трети обращений)», – отметила директор по андеррайтингу личных видов страхования компании «Согласие» Олеся Сабанова, а также добавила, что, по приблизительным оценкам, не более 0,5 % самокатчиков в России оформляют страховые полисы.