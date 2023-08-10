Власти разрешили строить высотки на ул. Буянова в Самаре

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Мэрия Самары в лице главы города Елены Лапушкиной подписала распоряжение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в Ленинском районе Самары.

Речь идет о территории площадью 5131 кв. м, расположенной на ул. Буянова. Застройщик - ООО "СЗ "Династия-2" (входит в ГК "Новый Дон", гендиректор - Анатолий Давидюк) планирует возвести здесь многоэтажки.

Напомним, в апреле текущего года власти Самары отказали Анатолию Давидюку в застройке у Губернского рынка на основании отрицательных голосов членов комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки.

Это не первая претензия Анатолия Давидюка на территорию в центре Самары. ООО "СЗ Династия-2" строит планы на участок на пересечении улиц Ульяновской и Буянова уже много лет. Здесь компания хотела возвести жилой дом высотой 56 м, но в конце 2020 г. ей было отказано. Через год мэрия разрешила ООО "СЗ "Династия-2" скорректировать проект межевания территории. На сей раз застройщик снизил высоту, но получил отказ. В июле 2022 г. проект 10-этажного жилого дома вновь выносили на общественные обсуждения, но и тогда власти не дали добро на строительство, пишет Волга Ньюс.