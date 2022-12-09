В Самарской области продолжается строительство школ на условиях государственно-частного партнерства

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В Самарской области продолжается реализация масштабного проекта по строительству школ на условиях государственно-частного партнерства с использованием механизмов ВЭБ-РФ. Вопрос о ходе проектирования, подготовки к строительству и возведения образовательных учреждений обсудили на совещании под руководством первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Напомним, поручение о строительстве в стране 1300 новых школ с использованием ресурсов ВЭБ.РФ впервые прозвучало в послании Президента Российской Федерации Владимира Путина в апреле 2021 года. По поручению главы государства была разработана государственная программа «Развитие образования».

Самарская область одной из первых в стране заключила концессионное соглашение на строительство школы на условиях ГЧП с использованием механизмов ВЭБ.РФ. Учреждение среднего образования на 1500 мест будет возведено в селе Лопатино Волжского района. Строительство стартовало в 2022 году, ввести школу в эксплуатацию планируют в 2023-м. Это первый такой объект, который появится в регионе благодаря сотрудничеству между Правительством Самарской области и ВЭБ.РФ. Подпись под документом поставил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Затем, в рамках Санкт-Петербургского экономического форума, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов и исполнительный директор бизнес-блока «ВЭБ.РФ», генеральный директор группы компаний «ПроШкола» Алиса Денисова подписали соглашение о строительстве еще трех школ: в районе улицы Школьной в микрорайоне «Крутые Ключи» Красноглинского района Самары, в 14-м квартале жилого района «Волгарь» в 18-м микрорайоне Автозаводского района Тольятти.

Эти образовательные учреждения появятся в области в рамках первого этапа реализации проекта. Кроме того, в планах областных властей – школа на 19-м километре Московского шоссе в Кировском районе, учреждение образования на Южном шоссе в Куйбышевском районе, два объекта в Октябрьском районе областного центра – в границах улиц лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали и левого берега реки Волги и в границах улиц Масленникова, Ново-Садовой, Николая Панова и Скляренко, а также школа в 14А микрорайоне Тольятти на улице 40 лет Победы.

Министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов рассказал о ходе реализации проекта. Полным ходом идет строительство школы в Лопатино, объект скоро планируют подключить к сетям связи ПАО «Ростелеком».

Завершен вынос инженерных коммуникаций на площадке под строительство объекта в 14-м квартале ЖК «Волгарь». Ведется проектирование школы в «Крутых ключах», образовательного учреждения в районе улицы Лейтенанта Шмидта. Здесь планируется вынос сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Разрабатывается график строительства школы по улице 70 лет Октября в 18-м квартале Автозаводского района Тольятти.

По остальным объектам идет подготовка площадок, решаются вопросы оформления земельных участков.

«Это один из важнейших проектов для Самарской области. Региону очень нужны новые школы, и концессионное соглашение является оптимальным для нас механизмом создания общеобразовательных объектов. Это позволит нам в достаточно сжатые сроки создать большое количество комфортных и современных учебных мест», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

Председатель областного Правительства призвал глав Самары и Тольятти, руководство профильных министерств оказывать всестороннюю поддержку инвестору в реализации проекта, своевременно информировать Правительства о возникающих сложностях и рисках.