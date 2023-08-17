Я нашел ошибку
Главные новости:
До 1 сентября можно выбрать тип электронной подписи для сотрудников
До 1 сентября можно выбрать тип электронной подписи для сотрудников
В Самаре каждому второму офисному сотруднику лучше работается в кабинете
В Самаре каждому второму офисному сотруднику лучше работается в кабинете
В Самаре конфисковали и передали на уничтожение 42 банки некачественной лососевой икры
В Самаре конфисковали и передали на уничтожение 42 банки некачественной лососевой икры
«Яблочный фест» в Сергиевске приглашает друзей
«Яблочный фест» в Сергиевске приглашает друзей
Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на отборочный тур областного конкурса книжное ГТО
Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на отборочный тур областного конкурса книжное ГТО
Более 2 миллионов тонн зерна собрано с самарских полей
Более 2 миллионов тонн зерна собрано с самарских полей
Сызранец передавал взятки за сдачу на права
Сызранец передавал взятки за сдачу на права
Путин поручил продвигать на рынки БРИКС российские видеоигры
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.7
-0.72
EUR 105.66
-0.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Яблочный фест» в Сергиевске приглашает друзей
Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на отборочный тур областного конкурса книжное ГТО
Тольятти примет фестиваль «Русское лето»
Весь список
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

Строительство знаковых социальных объектов в Самаре идет в соответствии с графиком

17 августа 2023 10:49
123
Строительство знаковых социальных объектов в Самаре идет в соответствии с графиком

В среду, 16 августа 2023 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов проинспектировал строительство двух социальных объектов – крытого футбольного манежа возле стадиона «Солидарность Самара Арена» и Самарского планетария.

Вместе с первым вице-губернатором ход реализации проектов оценили зампред областного Правительства Александр Фетисов, и.о. министра строительства Михаил Асеев, врио министра спорта Лидия Рогожинская и министр культуры региона Ирина Калягина, руководители подрядных организаций и надзорных органов.
В первую очередь глава регионального камбина побывал на площадке, где возводится футбольный манеж. Планируется, что здесь будут проводиться футбольные матчи и круглогодичные тренировки команд разных возрастов. Капсулу времени в основание сооружения заложил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В тексте послания будущим поколениям были такие слова: «Мы верим, что именно здесь будут тренироваться будущие звезды мирового футбола».

В здании разместится футбольное поле размером 105 на 68 метров и трибуны на 498 мест. Здесь также появятся два разминочных зала, конференц-зал, помещения для спортсменов, судей и представителей СМИ, административные и служебные помещения. В подтрибунном пространстве будут размещены центр управления, комментаторские, телекоммуникационное и техническое помещения.

В настоящее время техническая готовность объекта составляет 80%: установлены все несущие элементы, выполнен монтаж металлоконструкций, построены кирпичные стены и перегородки, установлены двери, завершены кровельные работы. Выполнены технологические присоединения к сетям жизнеобеспечения. Заканчивается монтаж витражей фасада, осталось завершить внутреннюю отделку, выполнить благоустройство и настелить рулонное покрытие – аналог футбольного газона.

«Крытый футбольный манеж находится в высокой степени готовности. Строительные работы и благоустройство подрядчик завершит к концу сентября. Ввести объект в эксплуатацию мы планируем уже этой осенью. Объект будет очень современным, он должен стать жемчужиной Самары, украшением развивающейся территории возле стадиона, ведь рядом с ним будет находиться, в том числе, межвузовский кампус», - пояснил Виктор Кудряшов.

На манеже будут проходить тренировки воспитанников академии футбольного клуба «Крылья Советов». Однако доступ в здание будет открыт для всех желающих. Здесь планируется проведение соревнований и массовых мероприятий различного уровня, будут функционировать несколько тренировочных залов для различных видов спорта и занятий на силовых тренажерах.

Строительство крытого футбольного манежа стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Виктор Кудряшов оценил начальный этап строительства еще одного знакового объекта – Самарского планетария. Здание возводится возле монумента-ракеты «Союз» и позднее составит единый ансамбль с действующим музейным комплексом «Самара космическая». Общая площадь музейного корпуса составит порядка 5,7 тысячи квадратных метра.

Планетарий будет трехэтажным, еще два этажа будут уходить вглубь под землю. Кровля здания также будет открыта для посетителей: там разместится площадка для наблюдений за астрономическими явлениями и планетами Солнечной системы через телескопы.
Основное место в планетарии займет звездный зал с 18-метровым куполом-экраном. В помещении одновременно смогут находиться 228 человек. Снаружи часть здания, включающая купол, будет напоминать одну из планет Солнечной системы.

И купол, и основа будут монолитными конструкциями из железобетона. Толщина свода составит порядка 25-30 сантиметров, а характерный рельефный рисунок, напоминающий покрытую кратерами поверхность Луны, строители планируют выполнить методом торкретирования – послойного нанесения строительного состава под высоким давлением.
Экспозиции планетария расскажут об этапах освоения космоса, выдающихся ученых, конструкторах, первооткрывателях, космонавтах, которые внесли большой вклад в развитие астрономии и космонавтики. Уже ведется активная работа по формированию фондов и разработке содержательного наполнения комплекса.

В настоящее время строители заняты устройством фундамента. Из-за сложного рельефа местности и особенностей грунтов проектировщики остановились на свайном решении. В основание здания установили 280 буросекущихся свай, которые будут дополнительно укреплены металлическими конструкциями. Выполнено переустройство ливневой канализации. «Подземную» часть работ планируют завершить к наступлению холодов.

«Это знаковый объект для региона, напомню, что в день празднования 60-летия первого полета человека в космос было принято решение о начале проектирования и строительства планетария в Самаре. Мы планируем, что осенью строители полностью подготовят фундамент, и начнется работа по возведению первого цокольного этажа. Здание будет интересным по архитектуре, но самое главное – это внутреннее его наполнение, это будет не музей, а музейно-образовательный комплекс, здесь будут проходить занятия со школьниками по физике, астрономии, истории освоения космоса, ребятам расскажут о достижениях отечественной космонавтики. Уверен, что это разбудит интерес молодого поколения к космосу и естественнонаучным дисциплинам, и в дальнейшем это место будет пользоваться популярностью у разных поколений жителей Самарской области и гостей региона», - отметил Виктор Кудряшов.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Более 2 миллионов тонн зерна собрано с самарских полей
17 августа 2023, 12:17
Более 2 миллионов тонн зерна собрано с самарских полей
Более 1,4 млн тонн в объеме валового сбора составляет озимая и яровая пшеница. Экономика
50
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет «прямую линию»
17 августа 2023, 11:47
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет «прямую линию»
Вопросы, касающиеся обеспечения безопасности дорожного движения в региона, можно задать по телефону 8 (846) 339-50-69. Общество
148
Перспективные сорта картофеля собственной селекции презентовали самарские аграрии
17 августа 2023, 11:28
Перспективные сорта картофеля собственной селекции презентовали самарские аграрии
Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин подчеркивает, что выведение собственных сортов дает независимость от импорта. Экономика
87
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Более 2 миллионов тонн зерна собрано с самарских полей
17 августа 2023  12:17
Более 2 миллионов тонн зерна собрано с самарских полей
56
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет «прямую линию»
17 августа 2023  11:47
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет «прямую линию»
166
Перспективные сорта картофеля собственной селекции презентовали самарские аграрии
17 августа 2023  11:28
Перспективные сорта картофеля собственной селекции презентовали самарские аграрии
89
Строительство знаковых социальных объектов в Самаре идет в соответствии с графиком
17 августа 2023  10:49
Строительство знаковых социальных объектов в Самаре идет в соответствии с графиком
118
Дмитрий Азаров озвучил предложения по развитию общественного электрического транспорта в регионах страны.
16 августа 2023  18:43
Самарский губернатор  принял участие в подготовке  Госсовета по  развитию общественного транспорта
405
Весь список