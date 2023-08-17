Строительство знаковых социальных объектов в Самаре идет в соответствии с графиком

123

В среду, 16 августа 2023 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов проинспектировал строительство двух социальных объектов – крытого футбольного манежа возле стадиона «Солидарность Самара Арена» и Самарского планетария.



Вместе с первым вице-губернатором ход реализации проектов оценили зампред областного Правительства Александр Фетисов, и.о. министра строительства Михаил Асеев, врио министра спорта Лидия Рогожинская и министр культуры региона Ирина Калягина, руководители подрядных организаций и надзорных органов.

В первую очередь глава регионального камбина побывал на площадке, где возводится футбольный манеж. Планируется, что здесь будут проводиться футбольные матчи и круглогодичные тренировки команд разных возрастов. Капсулу времени в основание сооружения заложил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В тексте послания будущим поколениям были такие слова: «Мы верим, что именно здесь будут тренироваться будущие звезды мирового футбола».



В здании разместится футбольное поле размером 105 на 68 метров и трибуны на 498 мест. Здесь также появятся два разминочных зала, конференц-зал, помещения для спортсменов, судей и представителей СМИ, административные и служебные помещения. В подтрибунном пространстве будут размещены центр управления, комментаторские, телекоммуникационное и техническое помещения.



В настоящее время техническая готовность объекта составляет 80%: установлены все несущие элементы, выполнен монтаж металлоконструкций, построены кирпичные стены и перегородки, установлены двери, завершены кровельные работы. Выполнены технологические присоединения к сетям жизнеобеспечения. Заканчивается монтаж витражей фасада, осталось завершить внутреннюю отделку, выполнить благоустройство и настелить рулонное покрытие – аналог футбольного газона.



«Крытый футбольный манеж находится в высокой степени готовности. Строительные работы и благоустройство подрядчик завершит к концу сентября. Ввести объект в эксплуатацию мы планируем уже этой осенью. Объект будет очень современным, он должен стать жемчужиной Самары, украшением развивающейся территории возле стадиона, ведь рядом с ним будет находиться, в том числе, межвузовский кампус», - пояснил Виктор Кудряшов.



На манеже будут проходить тренировки воспитанников академии футбольного клуба «Крылья Советов». Однако доступ в здание будет открыт для всех желающих. Здесь планируется проведение соревнований и массовых мероприятий различного уровня, будут функционировать несколько тренировочных залов для различных видов спорта и занятий на силовых тренажерах.



Строительство крытого футбольного манежа стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.



Виктор Кудряшов оценил начальный этап строительства еще одного знакового объекта – Самарского планетария. Здание возводится возле монумента-ракеты «Союз» и позднее составит единый ансамбль с действующим музейным комплексом «Самара космическая». Общая площадь музейного корпуса составит порядка 5,7 тысячи квадратных метра.



Планетарий будет трехэтажным, еще два этажа будут уходить вглубь под землю. Кровля здания также будет открыта для посетителей: там разместится площадка для наблюдений за астрономическими явлениями и планетами Солнечной системы через телескопы.

Основное место в планетарии займет звездный зал с 18-метровым куполом-экраном. В помещении одновременно смогут находиться 228 человек. Снаружи часть здания, включающая купол, будет напоминать одну из планет Солнечной системы.



И купол, и основа будут монолитными конструкциями из железобетона. Толщина свода составит порядка 25-30 сантиметров, а характерный рельефный рисунок, напоминающий покрытую кратерами поверхность Луны, строители планируют выполнить методом торкретирования – послойного нанесения строительного состава под высоким давлением.

Экспозиции планетария расскажут об этапах освоения космоса, выдающихся ученых, конструкторах, первооткрывателях, космонавтах, которые внесли большой вклад в развитие астрономии и космонавтики. Уже ведется активная работа по формированию фондов и разработке содержательного наполнения комплекса.



В настоящее время строители заняты устройством фундамента. Из-за сложного рельефа местности и особенностей грунтов проектировщики остановились на свайном решении. В основание здания установили 280 буросекущихся свай, которые будут дополнительно укреплены металлическими конструкциями. Выполнено переустройство ливневой канализации. «Подземную» часть работ планируют завершить к наступлению холодов.



«Это знаковый объект для региона, напомню, что в день празднования 60-летия первого полета человека в космос было принято решение о начале проектирования и строительства планетария в Самаре. Мы планируем, что осенью строители полностью подготовят фундамент, и начнется работа по возведению первого цокольного этажа. Здание будет интересным по архитектуре, но самое главное – это внутреннее его наполнение, это будет не музей, а музейно-образовательный комплекс, здесь будут проходить занятия со школьниками по физике, астрономии, истории освоения космоса, ребятам расскажут о достижениях отечественной космонавтики. Уверен, что это разбудит интерес молодого поколения к космосу и естественнонаучным дисциплинам, и в дальнейшем это место будет пользоваться популярностью у разных поколений жителей Самарской области и гостей региона», - отметил Виктор Кудряшов.